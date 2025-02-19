TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor

TÜSİAD Başkanı'na soruşturma! Polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Valilik beklenen haberi verdi! İstanbul'da eğitime kar engeli
CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar

CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Paylaşımlar bomba! Türkiye'ye gelen turist çift İstanbul'a hayran kaldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'ye gelen turist çift, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle büyüleyen İstanbul için "Yeni favori şehrimiz" şeklinde paylaşımları yaptı. Yüzlerinde şaşkın bir ifadeyle kendilerini kayda alan çiftin paylaşımları sosyal medyada viral oldu.

Türkiye'ye gelen turist çift, İstanbul'a hayran kaldıklarını belirterek sosyal medyada "Yeni favori şehrimiz İstanbul" paylaşımında bulundu. Tarihi dokusu, kültürel zenginliği ve eşsiz manzaralarıyla turistleri büyüleyen megakent, Ayasofya, Kapalıçarşı, Boğaz ve Galata Kulesi gibi ikonik noktalarıyla büyük ilgi görüyor.

Paylaşımlar bomba! Türkiye'ye gelen turist çift İstanbul'a hayran kaldı
Kaynak: Haberler.com / Turizm
img

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu duyurdular
img

İsrail gece yarısı ülkenin başkentini savaş uçaklarıyla vurdu
img

Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMehmet Cecekoğlu:

Camilerimize de hayran kalmışlar.Allah Müslümanları da nasip eder inşaAllah

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumları48m4fvhbqy:

Sen daha tarlabaşını görmedin .İstanbula hoşgeldin :)

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıarif simsek:

A salakları

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bazen kapalıçarşıdan geçerken satıcıların sülük gibi turistlere yapıştığına şahit oluyorum

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF'nin yabancı kararına eski Türk hakemden isyan

TFF'nin yabancı kararına Türk hakemden isyan
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı

Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı
Edirne'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?
Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu: Keşke en kısa zamanda ölsem

Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.