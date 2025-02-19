Paylaşımlar bomba! Türkiye'ye gelen turist çift İstanbul'a hayran kaldı
Türkiye'ye gelen turist çift, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle büyüleyen İstanbul için "Yeni favori şehrimiz" şeklinde paylaşımları yaptı. Yüzlerinde şaşkın bir ifadeyle kendilerini kayda alan çiftin paylaşımları sosyal medyada viral oldu.
Türkiye'ye gelen turist çift, İstanbul'a hayran kaldıklarını belirterek sosyal medyada "Yeni favori şehrimiz İstanbul" paylaşımında bulundu. Tarihi dokusu, kültürel zenginliği ve eşsiz manzaralarıyla turistleri büyüleyen megakent, Ayasofya, Kapalıçarşı, Boğaz ve Galata Kulesi gibi ikonik noktalarıyla büyük ilgi görüyor.