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Payız ne demek? Payız is coming ne demek? 'Payız' nedir, kelime anlamı ne demek?

Payız ne demek? Payız is coming ne demek? "Payız" nedir, kelime anlamı ne demek?

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın "Payız" is coming paylaşımının ardından Payız ne demek? Payız is coming ne demek? "Payız" nedir, kelime anlamı ne demek? Merak ediliyor.

Payız ne demek? Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın "Payız" is coming paylaşımının ardından Payız ne demek? Payız is coming ne demek? "Payız" nedir, kelime anlamı ne demek? Merak ediliyor. İşte detaylar...

PAYIZ NE DEMEK?

Payız kelimesi 'Sonbahar' ve 'Güz' anlamına gelmektedir.

PAYIZ IS COMING NE DEMEK?

"Payız" is coming, Sonbahar geliyor demektir.

Payız ne demek? Payız is coming ne demek? 'Payız' nedir, kelime anlamı ne demek?

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