Pastırma sıcakları ne zaman olur, hangi ayda? Pastırma yazı ne kadar sürer?

Her yıl gerçekleşen pastırma yazı hangi ay başladığı ve bittiği gündeme geliyor. Pastırma sıcakları, her yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak günleri tanımlamak için kullanılır ve pastırma yazı olarak da bilinir. 2024 pastırma sıcakları hangi tarihlerde yaşanacak? Detaylar haberimizdedir…

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN OLUR?

Pastırma sıcakları, ekim ayının sonları ile kasım ayının başındaki ilk iki hafta arasında yaşanır. Bu dönem, sonbaharın sonlarına denk gelir ve güneşli, mevsime göre yüksek sıcaklıkların hakim olduğu günleri ifade eder. Bazen yılda birden fazla kez yaşanırken, bazen hiç görülmez. Genellikle birkaç gün veya bir hafta sürer; gündüzleri güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceleri ise serin ve don riskiyle geçer. Yağış genellikle olmaz.

PASTIRMA YAZI NE KADAR SÜRER?



Pastırma sıcakları genellikle birkaç gün ile bir hafta arasında sürer. Bu dönem, mevsime göre daha yüksek sıcaklıkların görüldüğü ve genellikle güneşli, hafif rüzgarlı günleri kapsar. Ancak bazı yıllarda bu süre daha kısa ya da uzun olabilir.

"Pastırma yazı" terimi, pastırmanın kurutulması için en uygun hava koşullarının ortaya çıktığı dönemi ifade eder. Ekim ayı ortalarında yaşanan ani sıcaklık artışları, pastırmanın kurutulması için ideal bir zaman dilimidir. Sonbaharın soğuk havalarının yerini alan bu sıcak günler, bu duruma "pastırma yazı" denilmesine neden olmuştur. Hem mevsimsel değişimleri hem de tarımsal faaliyetleri etkileyen bu fenomen, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan bir terimdir.