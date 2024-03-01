Paskalya ne zaman? Paskalya Bayramı nedir, ne zaman kutlanır 2024?

Hristiyan dünyasının coşkuyla kutladığı bayram doğu ve batı kiliselerindeki takvim farkı nedeniyle farklı dönemlerde kutlanıyor. Doğu Kiliseleri (Apostolik Ortodoks Süryani, Ermeni, Kıpti, Habeş) ve Batı Kiliseleri (Katolik ve Orotodos kiliselerinin tümü) bilindiği üzere Paskalya bayramını birbirinden farklı tarihlerde kutluyor. Peki, Paskalya ne zaman? Paskalya Bayramı nedir, ne zaman kutlanır 2024?

PASKALYA BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 yılında Paskalya Bayramı 31 Mart Pazar gününe denk geliyor. Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak mart sonundan nisan sonuna kadar olan dönemdir.

PASKALYA BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

Paskalya Bayramı'nda evlerde özel Paskalya çöreği yapılır; haşlanmış yumurtalar boyanır; mumlar yakılır; dualar okunur. Katolik Kiliseleri'nde, Paskalya gecesi ayininde yeni ateş kutsanır, Paskalya mumu yakılır; Kitabı Mukaddes'ten bölümler okunur, vaftiz törenleri yapılır

PASKALYA BAYRAMI NEDİR?

Paskalya Bayramı, Hristiyanlıkta en eski ve en önemli bayram olarak kabul edilmektir.Paskalya Bayramı'nda İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. Günde dirilişi kutlanır. Paskalyanın kelime kökeni İbranice'ye dayanan paskalya "dokunmadan geçmek" anlamına geliyor. Kiliselerde pazar günleri kutlanan Paskalya gününün diğer isimleri ise kıyam yortusu, diriliş günüdür.

Paskalya Bayramı Mart ve Nisan aylarında kutlanmaktadır ve tarihi her yıl değişir. Genellikle Nisan ayının ikinci Pazar gününde kutlanır. Her yıl baharın farklı aylarında pazar günü kutlanan Paskalya, iyiliğin, kötülüğün üzerindeki zaferini ve öldürülen Hazreti İsa'nın dirilişini işaret etmektedir. Hristiyan alemi için önemli dini günlerden birisidir. Paskalya bayramı dünyanın pek çok ülkesinde çeşitli etkinlikler ileher yıl kutlanmaktadır.