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Parkinson hastalığı nedir? Hastalığın ilk belirtileri nelerdir? Parkinson hastalığı kimlerde görülür?

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Parkinson, yavaş ilerleyen nörolojik bir hastalıktır. Parkinson hastalığı, merkezi sinir sistemindeki ilerleyici bir bozukluk olarak bilinir. Peki, Parkinson hastalığı nedir? Hastalığın ilk belirtileri nelerdir? Parkinson hastalığı kimlerde görülür? Parkinson hastalığı ilerlerse ne olur? sorularının cevabını haberin devamında bulabilirsiniz.

Denge kaybı gibi kontrolün bulunmadığı belirtiler gösteren Parkinson hastalığı nedir? Parkinson hastalığı belirtileri nelerdir? Parkinson hastalığı ilerlerse ne olur? Parkinson hastalığı kimlerde görülür? Detaylar haberimizde…

PARKİNSON HASTALIĞI NEDİR?

Parkinson hastalığı, merkezi sinir sistemindeki ilerleyici bir bozukluktur. Bu hastalık, genellikle titreme, kas sertliği, hareket yavaşlığı ve denge sorunları gibi belirtilerle ortaya çıkar. Beyinde dopamin üreten hücrelerdeki hasar veya ölüm sonucunda gelişir. Dopamin eksikliği, vücudun hareketleri kontrol etmesini zorlaştırır. Erken teşhis ve uygun tedavi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir ve semptomları hafifletebilir.

Parkinson hastalığı nedir? Hastalığın ilk belirtileri nelerdir? Parkinson hastalığı kimlerde görülür?

PARKİNSON HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Parkinson hastalığının ilk belirtileri genellikle hafif ve fark edilmesi zor olabilir. Bazı yaygın belirtiler şunlardır:

Titreme, genellikle el, parmak, el bileği veya çene gibi vücudun bir tarafında başlayabilir. Dinlenme halinde daha belirgindir. Kas Sertliği, kaslarda sıkılık ve sertlik hissi olabilir. Özellikle boyun, omuz veya ellerde hissedilebilir. Hareket yavaşlığı, günlük aktivitelerde yavaşlama, adımların küçülmesi veya hareketlerin daha zor gerçekleştirilmesi gibi durumlar görülebilir. Denge problemleri yaşarlar. Dengede zorlanma, sık düşme eğilimi veya denge kaybı yaşanabilir. Vücut duruşunda değişiklikler, eğik durma veya yuvarlanmış omuzlar gibi. Yürüme problemleri, adımların kısa ve titrek olması, zor yürüme veya ayaklar arasında yapışkan hissi olabilir.

Parkinson hastalığının belirtileri her bireyde farklılık gösterebilir ve hastalığın ilerlemesiyle semptomlar genellikle kötüleşir. Erken teşhis ve tedavi, hastalığın etkilerini yönetmede önemlidir. Bu belirtilerden herhangi biri fark edildiğinde uzman bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir.

Parkinson hastalığı nedir? Hastalığın ilk belirtileri nelerdir? Parkinson hastalığı kimlerde görülür?

PARKİNSON HASTALIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Genellikle 60 yaş üstü kişilerde daha sık görülen Parkinson hastalığı nadiren genç yaşlarda da ortaya çıkabilir. Parkinson hastalığı herkes için aynı şekilde ortaya çıkmaz ve bireyler arasında semptomlar ve hastalığın seyri gibi farklılıklar gösterebilir. Risk faktörleri arasında; yaşın ilerlemesi, genetik yatkınlıklar, erkeklerde görülme olasılığının daha yüksek olması, bazı çevresel faktörler, diğer nörolojik veya metabolik hastalıklar sayılabilir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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