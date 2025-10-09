Paramedik taban puanları 2025 kaç, paramedik alım ilanı ne zaman yayınlanacak?

Paramedik, acil sağlık hizmetlerinde görev alan ve hayati müdahaleleri ilk elden yapan kritik bir meslek grubudur. Bu nedenle her yıl yapılan KPSS sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen atama kontenjanları ve taban puanları, binlerce aday için büyük önem taşır.

PARAMEDİK TABAN PUANLARI 2025 KAÇ?

2025 yılı için paramedik memurluk taban puanları henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, geçtiğimiz yılın (2024) verileri ışığında yapılan değerlendirmelere göre atama taban puanlarının 84-90 puan aralığında şekillenmesi bekleniyor. Özellikle merkezi atamalarda yerleşen adayların çoğunun 85 üzeri puan aldığı göz önüne alındığında, 2025 yılında da bu puan bandının korunması öngörülüyor.

Bu noktada unutulmaması gereken en önemli detay, taban puanların tamamen yerleştirme yapılan kadro sayısı ve başvuru yoğunluğuna göre değişebileceğidir. Eğer Sağlık Bakanlığı tarafından ayrılan kontenjan sayısı artarsa taban puanlar düşebilir, kontenjan azalırsa ise puanlar yükselebilir.

PARAMEDİK ATAMA SÜRECİ NASIL İŞLER?

Paramedik memurluk atamaları, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınarak yapılır. Bu süreç, ÖSYM tarafından yürütülen merkezi yerleştirme ile gerçekleşir. KPSS P3 puan türü üzerinden yapılan değerlendirmede adaylar tercihlerini ÖSYM'nin tercih ekranından yapar.

Adaylar, tercih döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Atama Tercih Kılavuzu"nda yer alan kadrolara başvuru yapar. Bu aşamada:

• Adayların ön lisans paramedik bölümü mezunu olmaları,

• KPSS'den geçerli bir puan almış olmaları,

• Tercih kılavuzunda belirtilen özel koşulları sağlamaları gerekir.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinde açıklanır ve ardından Sağlık Bakanlığı ilgili adayları göreve başlatır.

2025 PARAMEDİK ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 yılı paramedik memurluk alım ilanlarının yılın ilk yarısında açıklanması bekleniyor. Genellikle ilk alımlar Mayıs-Haziran döneminde, ikinci alımlar ise Kasım-Aralık aylarında gerçekleştiriliyor. Bu takvim, önceki yılların alım süreçlerine dayanan bir öngörüdür.

Sağlık Bakanlığı, alım ilanlarını KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzu ile eş zamanlı yayımlar. Bu kılavuz, hem kadro sayılarını hem de hangi illere ne kadar kontenjan ayrıldığını gösterir. Adayların ilanlar yayımlandıktan sonra tercihler için genellikle 5-7 gün arasında bir başvuru süresi olur. Bu nedenle adayların düzenli olarak ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı duyurularını takip etmeleri önemlidir.

TABAN PUANLARDA BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER

Paramedik atama taban puanlarının belirlenmesinde birkaç önemli faktör bulunur:

• Kontenjan Sayısı: Açılan kadro sayısı arttıkça taban puanlar düşebilir, azaldıkça yükselebilir.

• Aday Sayısı ve Başvuru Yoğunluğu: KPSS'ye giren ve tercih yapan aday sayısı arttıkça rekabet artar, puanlar yükselebilir.

• Bölgesel Tercihler: Doğu ve kırsal bölgelerdeki kadrolar daha az tercih edildiği için buralardaki taban puanlar genellikle daha düşük olur.

• Önceki Yıl Verileri: Geçmiş yıl yerleştirme sonuçları, gelecekteki taban puan tahminlerinde önemli bir referans noktasıdır.

2024 yılında paramedik taban puanlarının büyük şehirlerde 88-90 aralığında, daha az tercih edilen bölgelerde ise 83-85 civarında olduğu hatırlatılmalıdır.

ADAYLARA ÖNERİLER

2025 paramedik atamalarında başarılı olmak isteyen adayların yalnızca yüksek KPSS puanı almakla yetinmemeleri, aynı zamanda stratejik tercih yapmaları da gerekir. İşte bazı öneriler:

• Tüm tercih haklarını doldurun ve sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmayın.

• Tercih listenize az talep gören bölgeleri de ekleyerek şansınızı artırın.

• Tercih kılavuzundaki özel şartları dikkatle okuyun, belgelerinizi eksiksiz hazırlayın.

• KPSS puanınız düşükse yıl içinde yapılabilecek ek alımları ve sözleşmeli sağlık personeli alımlarını da takip edin.