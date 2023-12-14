Paraguay, Güney Amerika'nın gizemli ve etkileyici bir ülkesidir. Eşsiz doğal güzellikleri ve kültürel çeşitliliğiyle tanınan bu ülke, coğrafi konumu, başkenti ve para birimi ile göz kamaştırmaya devam ediyor. İşte, Paraguay hakkında merak edilenler.

Paraguay nerede, hangi kıtada? Paraguay'ın başkenti neresi?

Güney Amerika'nın iç kesimlerinde yer alan Paraguay, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri ile ilgi çekiyor. Paraguay Guaranisi, ülkenin ekonomik dinamizmini yansıtan bir para birimi olup, turistlerin rahatça kullanabileceği bir ödeme aracıdır. Paraguay'ın kültürel ve doğal çeşitliliği, her yıl birçok turisti kendine çekmeye devam ediyor.

PARAGUAY COĞRAFİ KONUMU

Paraguay, Güney Amerika kıtasında, Arjantin, Brezilya ve Bolivya ile komşu olan iç kesimlerde bir ülkedir. Doğusunda Parana Nehri, batısında Paraguay Nehri ile çevrili olan Paraguay, zengin flora ve fauna ile ünlüdür.

PARAGUAY'IN BAŞKENTİ NERESİ?

Paraguay'ın başkenti Asunción'dur. Bu renkli şehir, tarihi anıtları, kültürel etkinlikleri ve nehir manzarasıyla bilinir. Asunción, ülkenin kültürel ve ekonomik merkezi konumundadır.

PARAGUAY PARA BİRİMİ

Paraguay'ın resmi para birimi Paraguay Guaranisi (PYG)'dir. Guaraní, ülkede yaygın olarak kullanılan ve ticaretin temelini oluşturan bir para birimidir.