Pankreas nerede? Pankreas vücudun neresinde bulunur? Pankreas ağrısı nerede olur? Sağda mı solda mı?

Pankreas nedir, ne demek? Pankreas nerede bulunur? Pankreas vücutta nerede bulunuyor? Pankreas hangi bölgede yer alır? Pankreas insan vücudunda nerede bulunur? Sağ tarafta mı sol tarafta mı? Ayrıntılar yazımızda.

PANKREAS NEDİR? TDK'YA GÖRE

TDK'ya göre dilimize Fransızca'dan geçen pankreas kelimesi "Midenin arkasında bulunan, boşaltıcı kanallarıyla onikiparmak bağırsağına bağlı, iç ve dış salgıları olan iri bir organ." anlamına gelmektedir.

PANKREAS NEREDE BULUNUR?

Pankreas, insan vücudunda karın boşluğunda, omurgada bel bölümünün ön tarafında yer alan bir salgı bezidir. Pankreas, Yunanca'da pan ve kreas kelimelerinin birleşmesiyle oluşmaktadır. Yunanca'da pan=tüm, bütün anlamına gelirken kreas=et anlamına gelmektedir. Bunların birleşimi pankreası oluşturuyor.

Pankreas ortalama 15-25 santimetre uzunluğundadır. Pankreas vücutta kadınlarda 55 gram ağırlığında olmaktayken erkeklerde ise 70 gram ağırlığındadır. Ön taraftan arka kısma doğru yassılaşabilen pankreasın düzensiz halde olan şekli çengele benzetilebiliyor.

Kısacası, pankreas vücudumuzda karın boşluğunda, omurganın bel kısmı önünde yer almakta ve midenin arka tarafında bulunmaktadır. Pankreas'ın insan vücudundaki yeri aşağıdaki gibidir:

Pankreasın yeri

Yukarıda gördüğünüz gibi pankreas, midenin arka tarafında bulunmaktadır.

PANKREAS AĞRISI NEREDE OLUR?

Pankreas vücudumuzda midenin arka tarafında, karın boşluğunda bulunmaktadır. Haliyle pankreas ağrıları genellikle karın kısmında hissedilir. Pankreas uzun süreli baskılanması durumunda ciddi bir karın ağrısına neden olabilir. Pankreas ağrısı hissedenlerin doktora başvurması tavsiye edilir. Tedaviye göre çeşitli ilaçlar kullanılarak pankreas ağrısının önüne geçilebilir.

PANKREAS BÖLÜMLERİ NELERDİR?

Pankreas'ın bölümleri aşağıdaki gibidir:

- Pankreas'ın şişkin olan sağ ucuna baş denir.

- Daha dar olan orta kısmına gövde denir.

- Gövde ile baş kısmının birleştiği ince bölüme boyun adı verilir.

- İnce ve uzun olan son uç kısmına da kuyruk ismi verilir.

Pankreasın kuyruk bölümü dalağa kadar uzamaktadır. Pankreas'ın boşaltıcı kanalları 2 tanedir. Bunlar, Wirsung kanalı ve Santorini kanalıdır.