PANİK ATAK NEDEN OLUR? Panik atak belirtileri nedir, nasıl başlar? #127973
PANİK ATAK NEDEN OLUR? Panik atak belirtileri nedir, nasıl başPanik atak, ani ve yoğun korku ve endişe durumlarıdır. Bu durumlar genellikle beklenmedik bir şekilde başlar ve genellikle 10 dakika içinde zirveye ulaşır. Panik atak belirtileri arasında kalp çarpıntısı, terleme, titreme, nefes darlığı, boğulma hissi, göğüs ağrısı, bulantı, baş dönmesi, korku ve kontrol kaybı hissi bulunur. Panik atak nedenleri genellikle stresli yaşam olayları, genetik faktörler ve bazı fiziksel sağlık durumlarıdır.
Panik ataklar, kalp krizi benzeri hislerle birlikte ani ve şiddetli ruhsal ve fiziksel semptomlarla kendini gösterir. Bu semptomlar, kişiyi kalp krizi geçiriyormuş gibi hissettirebilir ve bazen ölüm korkusuyla ilişkilendirilebilir. PANİK ATAK NEDEN OLUR? Panik atak belirtileri nedir, nasıl başlar? İşte ayrıntılar...
PANİK ATAK NEDİR
Panik atak, beklenmedik ve aniden ortaya çıkan, zihinsel olarak algılanan hayali bir tehdit veya tehlike karşısında yoğun korku hisleriyle karakterize edilen ataklardır. Bu ataklar, kişinin normalde tehlikeli olmayan durumlar karşısında bile ortaya çıkabilir ve bazen herhangi bir belirgin neden olmaksızın ortaya çıkabilir. Panik ataklar, kalp krizi benzeri hislerle birlikte ani ve şiddetli ruhsal ve fiziksel semptomlarla kendini gösterir. Bu semptomlar, kişiyi kalp krizi geçiriyormuş gibi hissettirebilir ve bazen ölüm korkusuyla ilişkilendirilebilir.
PANİK ATAK NEDEN OLUR?
Panik atak, hayatta kalma içgüdüsüyle ortaya çıkarak beyin ve vücut arasında yanlış sinyallerin iletilmesi sonucunda meydana gelir. Bu durum, genellikle psikolojik bozukluklar, stres, yas gibi travmatik durumlar ve beyindeki nörotransmitter dengesizlikleri gibi faktörler tarafından tetiklenebilir. Ayrıca, tıbbi durumlar arasında sayılan tiroid veya kalp ritim bozuklukları gibi etkenler de panik atakların nedenlerinden biridir.
Bunların yanı sıra, panik atakların sebepleri arasında şunlar da yer alır:
- Kendini ifade etmede güçlük yaşama
- Bastırılmış duyguların varlığı
- Çocuklukta yaşanan travmatik deneyimler
- Depresyon
- Sosyal fobi
- Kan görmeye ilişkin korkular
- Hayvan veya yükseklik, asansör, böcek, uçak gibi nesnelerle ilgili korkular
- Kapalı alanlarda kalmaktan kaynaklanan klostrofobi
- Açık alanlarda veya kalabalık yerlerde olmaktan kaynaklanan agorafobi
- Gece uyandıran ve nefes almada zorluk yaşatan uyku sırasında ortaya çıkan panik ataklar
- Nefes alırken boğuluyormuş hissi
PANİK ATAK BELİRTİLERİ NELER?
Panik atak, ani ve yoğun kaygı ile birlikte görülen belirtilerle kendini gösterir.
Bu belirtiler arasında şunlar yer alır:
- Kalbin anormal bir şekilde hızlı atması ve çarpıntı hissi
- Soğuk terleme ve ateş basması
- Uzuvlarda istemsiz titreme ve karıncalanma hissi
- Karında ağrı ve karıncalanma hissi
- Göğüs ağrısı ve nefes darlığı
- Bayılacakmış gibi hissetme ve ölme korkusu
- Kontrolü kaybetme korkusu ve panikle birlikte kalp krizi geçirme endişesi
- Baş dönmesi, baygınlık ve sersemlik hissi
- Nefes almada güçlük çekme
- Mide bulantısı ve ağız kuruluğu
Bu belirtiler, kişinin panik atak yaşadığını gösterebilir ve genellikle aniden ortaya çıkar. Panik atak geçiren kişiler, bu belirtileri deneyimlerken yoğun bir korku ve endişe hissederler.