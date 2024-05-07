PANİK ATAK NEDEN OLUR? Panik atak belirtileri nedir, nasıl başlar? #127973

Panik ataklar, kalp krizi benzeri hislerle birlikte ani ve şiddetli ruhsal ve fiziksel semptomlarla kendini gösterir. Bu semptomlar, kişiyi kalp krizi geçiriyormuş gibi hissettirebilir ve bazen ölüm korkusuyla ilişkilendirilebilir. PANİK ATAK NEDEN OLUR? Panik atak belirtileri nedir, nasıl başlar? İşte ayrıntılar...

PANİK ATAK NEDİR

Panik atak, beklenmedik ve aniden ortaya çıkan, zihinsel olarak algılanan hayali bir tehdit veya tehlike karşısında yoğun korku hisleriyle karakterize edilen ataklardır. Bu ataklar, kişinin normalde tehlikeli olmayan durumlar karşısında bile ortaya çıkabilir ve bazen herhangi bir belirgin neden olmaksızın ortaya çıkabilir. Panik ataklar, kalp krizi benzeri hislerle birlikte ani ve şiddetli ruhsal ve fiziksel semptomlarla kendini gösterir. Bu semptomlar, kişiyi kalp krizi geçiriyormuş gibi hissettirebilir ve bazen ölüm korkusuyla ilişkilendirilebilir.

PANİK ATAK NEDEN OLUR?

Panik atak, hayatta kalma içgüdüsüyle ortaya çıkarak beyin ve vücut arasında yanlış sinyallerin iletilmesi sonucunda meydana gelir. Bu durum, genellikle psikolojik bozukluklar, stres, yas gibi travmatik durumlar ve beyindeki nörotransmitter dengesizlikleri gibi faktörler tarafından tetiklenebilir. Ayrıca, tıbbi durumlar arasında sayılan tiroid veya kalp ritim bozuklukları gibi etkenler de panik atakların nedenlerinden biridir.

Bunların yanı sıra, panik atakların sebepleri arasında şunlar da yer alır:

Kendini ifade etmede güçlük yaşama

Bastırılmış duyguların varlığı

Çocuklukta yaşanan travmatik deneyimler

Depresyon

Sosyal fobi

Kan görmeye ilişkin korkular

Hayvan veya yükseklik, asansör, böcek, uçak gibi nesnelerle ilgili korkular

Kapalı alanlarda kalmaktan kaynaklanan klostrofobi

Açık alanlarda veya kalabalık yerlerde olmaktan kaynaklanan agorafobi

Gece uyandıran ve nefes almada zorluk yaşatan uyku sırasında ortaya çıkan panik ataklar

Nefes alırken boğuluyormuş hissi

PANİK ATAK BELİRTİLERİ NELER?

Panik atak, ani ve yoğun kaygı ile birlikte görülen belirtilerle kendini gösterir.

Bu belirtiler arasında şunlar yer alır:

Kalbin anormal bir şekilde hızlı atması ve çarpıntı hissi

Soğuk terleme ve ateş basması

Uzuvlarda istemsiz titreme ve karıncalanma hissi

Karında ağrı ve karıncalanma hissi

Göğüs ağrısı ve nefes darlığı

Bayılacakmış gibi hissetme ve ölme korkusu

Kontrolü kaybetme korkusu ve panikle birlikte kalp krizi geçirme endişesi

Baş dönmesi, baygınlık ve sersemlik hissi

Nefes almada güçlük çekme

Mide bulantısı ve ağız kuruluğu

Bu belirtiler, kişinin panik atak yaşadığını gösterebilir ve genellikle aniden ortaya çıkar. Panik atak geçiren kişiler, bu belirtileri deneyimlerken yoğun bir korku ve endişe hissederler.