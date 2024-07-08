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PANAMA FİLMİ İZLE #128250 Panama filminin konusu ne? Panama filmi hangi kanalda, saat kaçta?

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ABD'nin Panama'yı işgal etme eşiğinde olduğu bir dönemde geçen Panama filmi, eski bir denizci olan Becker'in, CIA ajanı Stark tarafından gizli bir silah ticareti görevi için işe alınmasını konu alıyor. Filmde Becker, İç Savaş kaosunda ilerlerken suikastçılarla savaşıyor ve görevini tamamlamak için düşmanla pazarlık yapmak zorunda kalıyor.

Panama filminin konusu merak ediliyor. Panam filminin hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı araştırılıyor. TV'de ilk kez yayınlanacak olan Panama filminin detayları izleyiciler tarafından aratılıyor. Peki, Panama filminin konusu ne? Panama filmi hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!

PANAMA FİLMİNİN KONUSU NE?

ABD, bir diktatörden kurtulmak için Panama'yı işgal etmenin eşiğindeyken, eski bir denizci olan Becker, CIA ajanı Stark tarafından çok gizli bir silah ticareti görevi için işe alınır. Becker, İç Savaşın kaosunda yol alırken, suikastçılarla savaşmalı ve görevini tamamlamak için düşmanla pazarlık yapmalıdır.

PANAMA FİLMİ İZLE | Panama filminin konusu ne? Panama filmi hangi kanalda, saat kaçta?

PANAMA FİLMİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Panama TV'de ilk kez bu akşam 20.00'de ATV'de yayınlanacak.

PANAMA FİLMİ İZLE | Panama filminin konusu ne? Panama filmi hangi kanalda, saat kaçta?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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