Palalı Sabri lakaplı Sabri Çelebi öldü mü ve Palalı Sabri olayı nedir merak ediliyor. Gezi eylemleri sırasında elinde pala ile göstericilere saldıran ve bu nedenle 'Palalı Sabri' olarak anılan Sabri Çelebi'nin yargılandığı fuhuş çetesi davasında, tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Palalı Sabri lakaplı Sabri Çelebi öldü mü? Detaylar haberimizdedir…

PALALI SABRİ LAKAPLI SABRİ ÇELEBİ ÖLDÜ MÜ?

Gezi eylemleri sırasında elinde pala ile göstericilere saldıran ve bu nedenle 'Palalı Sabri' olarak anılan Sabri Çelebi'nin yargılandığı fuhuş çetesi davasında, tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Beyoğlu'nda dün gece saatlerinde Sabri Çelebi otomobiliyle giderken, bir grup tarafından durduruldu. Çelebiyle gruptakiler arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra gruptaki bir kişi silahla Çelebi'ye ateş ettikten sonra kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Sabri Çelebi'yi ambulansla hastaneye götürdü. Çelebi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.