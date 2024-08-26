PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY ne demek? EA Sports FC (FIFA) PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY nedir?

SHO PAS PHY DRİ DEF PAC ne demek? PAC, SHO, PAS, DRİ, DEF, PHY Fifa'da yeni adıyla EA Sports FC'de bazı özelliklerin İngilizce kısaltmalarıdır. FUT yani Football Ultimate Team kartlarında oyuncuların fotoğrafının altında yer alan PAC, SHO, PAS, DRİ, DEF, PHY ne demek merak ediliyor. Özellikle PHY, SHO, PAC nedir araştırılıyor. İşte PAC, SHO, PAS, DRİ, DEF, PHY ne demek? Detaylar haberimizde...

PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY NE DEMEK?

PAC: Pace (Hız, Depar Hızı)

SHO: Shooting (Şut)

PAS: Pass (Pas atma)

DRI: Dribbling (Top Sürme)

DEF: Defending (Savunma)

PHY: Physical (Fiziksel Yeterlilik)

PAC NASIL HESAPLANIR?

PAC, bir futbolcunun hız yeteneğini belirtir. Oyuncunun oyun içi Sprint Speed (depar hızı) ve Acceleration (hızlanma) istatistiklerinin ortalaması alınarak hesaplanır.