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Öztürk Türkdoğan kimdir? DEM Parti'nin Ankara adayı Öztürk Türkdoğan kaç yaşında, nereli?

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DEM Parti, 13 ilde daha adaylarını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayları Öztürk Türkdoğan ve Öztürk Türkdoğan oldu. Peki, ültan Kışanak kimdir? DEM Parti'nin Ankara adayı Öztürk Türkdoğan kaç yaşında, nereli? Öztürk Türkdoğan hayatı ve biyografisi!

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. Peki, ültan Kışanak kimdir? DEM Parti'nin Ankara adayı Öztürk Türkdoğan kaç yaşında, nereli? Öztürk Türkdoğan hayatı ve biyografisi!

ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN KİMDİR?

Öztürk Türkdoğan, 1970 yılında Kars'ın Selim ilçesi Laloğlu Köyü'nde doğmuştur. Hukuk eğitimine 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başlamış ve 1994 yılında mezun olmuştur. Ankara Barosu'na 12553 baro numarası ve 9713 kayıt numarası ile kayıtlı olan Türkdoğan, avukatlık mesleğini sürdürmektedir.

1998 yılından itibaren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)'nda Hukuk Danışmanlığı görevini üstlenen Türkdoğan, sendika bünyesindeki bu görevini sürdürmektedir. Ayrıca, 2002-2009 yılları arasında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) bünyesinde Hukuk Danışmanlığı görevini de üstlenmiştir. Türkdoğan aynı zamanda DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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