2006 yılından bu yana Arka Sokaklar'da Komiser Aylin karakterini canlandıran Özlem Çınar, 13 sezonun ardından diziden ayrıldığını duyurdu. Bu gelişme, dizinin sadık izleyicileri arasında büyük merak uyandırdı. Aylin karakteri diziden nasıl ayrılacak sorusu, sosyal medyada sıkça dile getiriliyor.? Peki, Özlem Çınar Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Aylin (Özlem Çınar) diziden neden ayrılıyor?

ÖZLEM ÇINAR ARKA SOKAKLARDAN AYRILIYOR MU?

Özlem Çınar'ın Arka Sokaklar'dan ayrılma kararı, dizinin senaryosundaki gelişmelerle bağlantılı. Aylin karakteri, yaşadığı zorlu süreçlerin ardından bir mektup bırakarak hem polis teşkilatına hem de eşi Hakan'a veda ediyor. Bu mektupta, kendisini hayata bağlayan bir şeyin kalmadığını ve yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu ifade ediyor. Bu dramatik ayrılık sahnesi, izleyiciler üzerinde derin bir etki bırakıyor.

ÖZLEM ÇINAR KİMDİR?

Özlem Çınar 2 Ekim 1974 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türk tiyatro ve singens oyuncusudur.

İlköğrenimini İstanbul'un Avcılar ilçesinde tamamladıktan sonra Trakya Üniversitesi'nin Turizm Ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Daha sonra, Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi aldı. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Çınar, Semaver Kumpanya, Yeni Drama Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalıştı. 2006 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar adlı dizide Aylin Aydın karakterini canlandırmaktadır.