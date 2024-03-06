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Özkan Yalım kimdir? CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım kaç yaşında, nereli?

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CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Uşak Belediye Başkan Adayı olan Özkan Yalım hakkında merak edilenler. Özkan Yalım'ın yaşı, nereli olduğu ve siyasi kariyeri hakkında bilgiler.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Uşak Belediye Başkan adayı ise Özkan Yalım oldu. Özkan Yalım kimdir? Özkan Yalım nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ÖZKAN YALIM KİMDİR?

Özkan Yalım, 1969 yılında Uşak'ta doğmuştur. Meclis'te 25., 26. ve 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak görev yapmıştır. Uzun yıllar boyunca CHP'nin Uşak ilinden milletvekili olarak seçilen Yalım, şimdi ise yerel seçimlerde belediye başkanı adayı olmuştur.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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