Özgür Turhan boşandı mı? Deniz Bağdaş kim? Özgür Turhan Deniz Bağdaş boşandı mı?

Deniz Bağdaş'ın yaşamı merak ediliyor. Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan çiftinin neden boşandığı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Deniz Bağdaş kim, kaç yaşında, nereli? Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan boşandı mı?

ÖZGÜR TURHAN BOŞANDI MI?

Deniz Bağdaş Instagram üzerinden yaptığı açıklamada Özgür Turhan ile boşandığını açıkladı.

DENİZ BAĞDAŞ KİMDİR?

Deniz Bağdaş 8 Temmuz 1993 tarihinde İzmir'de doğdu. Deniz Bağdaş komedyen Özgür Turhan ile evli. Çiftin Rohan adında bir erkek çocuğu var. Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan çifti "Bozuk Mikrofon" isimli içerik ile tanındı.

ÖZGÜR TURHAN KİMDİR?

Özgür Turhan, 1992 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Sinema ve dizi film oyuncusu olan Turhan, aynı zamanda sosyal medya fenomeni, YouTuber ve komedyendir. Eğitim hayatına İzmir Balçova Lisesi'nde başlayan Özgür Turhan, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. Kendisine ait bir Kamusal Mizah isminde bir YouTube kanalı bulunan Özgür Turhan, çektiği içeriklerle adını kısa sürede geniş kitlelere duyurmayı başardı. Bu kanalda 350 binin üzerinde takipçisi bulunan Özgür Turhan, ayrıca çeşitli sahnelerde stand-up gösterileri yapıyor. Ek olarak 2014 yılından bu yana film ve dizilerde yer alan Turhan, yeni projelerle kariyerine devam etmektedir.