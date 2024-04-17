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Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek? Özgür Özel görüşme ile ilgili ne söyledi?

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Strazburg'da katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı "Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" açıklamasına yanıt verdi. Özel, "Önümüzdeki günlerde Sayın Erdoğan'la yüz yüze bir görüşmemiz olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam gerçekleşen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin yönelttiği "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt vermişti. Peki, Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek?

ÖZGÜR ÖZEL VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

Erdoğan, "CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜŞME İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük yankı uyandıran sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Strazburg'da yanıt verdi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İlkbahar Oturumu kapsamında düzenlenen Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Toplantısı'na katılan Özel, "Önümüzdeki günlerde Sayın Erdoğan'la yüz yüze bir görüşmemiz olacak" dedi.

Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek?

Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek?

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel Strazburg Gündem Gündem Politika Haberler

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