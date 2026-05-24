Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter

CHP Genel Merkezinden ayrılarak yürüyüşe geçen Özgür Özel, TBMM önünde kendisini bekleyen kalabalığa otobüsün üzerinden seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Özel, parti içi yarış sürecinde karşılaştığı baskılara artık sessiz kalmayacağını belirtti.

"DÜN ABİ DEDİĞİNE BUGÜN KÖTÜ LAF ETMEYEN ÖZGÜR"

Uzun süre saygısını korumak için sabrettiğini vurgulayan Özel, "Dün abi dediğine bugün kötü laf etmeyen Özgür sıktım dişimi ama artık yeter. Beni acıyla, baskıyla terbiye edemezler" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında değişim vurgusunu yineleyen Özel, parti tabanının seçim kaybetmekten yorulduğuna dikkat çekti. Siyasi mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirten Özel, "Asla bir daha mağlubiyete alışmam, kaybetmeye tahammül edemem" diyerek partililere yeni bir zafer dönemi vadetti.

Kaynak: Haberler.com