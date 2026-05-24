Haberler

Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genel merkezden ayrılıp yürüyüşe geçen Özgür Özel, TBMM önünde kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Otobüsün üzerinden konuşan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Dün abi dediğine bugün kötü laf etmeyen Özgür sıktım dişimi sıktım ama artık yeter. Beni acıyla, baskıyla terbiye edemezler dayaktan yılmam. Asla bir daha mağlubiyete alışmam, kaybetmeye tahammül edemem" dedi.

CHP Genel Merkezinden ayrılarak yürüyüşe geçen Özgür Özel, TBMM önünde kendisini bekleyen kalabalığa otobüsün üzerinden seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Özel, parti içi yarış sürecinde karşılaştığı baskılara artık sessiz kalmayacağını belirtti.

"DÜN ABİ DEDİĞİNE BUGÜN KÖTÜ LAF ETMEYEN ÖZGÜR"

Uzun süre saygısını korumak için sabrettiğini vurgulayan Özel, "Dün abi dediğine bugün kötü laf etmeyen Özgür sıktım dişimi ama artık yeter. Beni acıyla, baskıyla terbiye edemezler" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında değişim vurgusunu yineleyen Özel, parti tabanının seçim kaybetmekten yorulduğuna dikkat çekti. Siyasi mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirten Özel, "Asla bir daha mağlubiyete alışmam, kaybetmeye tahammül edemem" diyerek partililere yeni bir zafer dönemi vadetti.

Kaynak: Haberler.com
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

Kılıçdaroğlu hepsinin üstünü çizdi, partiden atılacaklar
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımete fatihan fatihan:

Dabara duabara ile o koltuğa oturdun,kilıctar da dabara duabara ile oturmuştu.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

İşine bak Özgür. Eczanene git ilaç sat

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Genel Merkezi'ne giren Kılıçdaroğlu'nun ekibi çikolata dağıttı

CHP Genel Merkezi'ne giren Kılıçdaroğlu'nun ekibi kutlamalara başladı
Manchester City'den Ederson'a büyük sürpriz

Bakın nerede ortaya çıktı! Bu anları hayatı boyunca unutamaz
Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi

Milyonların sevgilisiydi, gelinliğiyle büyüledi
Andre Onana Trabzonspor'a veda etti

''Görev tamamlandı'' diyerek taraftarlarına resmen veda etti
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den 'yetki karmaşası' mesajı

CHP'de tahliye sürerken MHP'den dikkat çeken mesaj
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı

CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

CHP'de yaşananların ardından Kaftancıoğlu'ndan manidar paylaşım
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

Hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey