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Özgür Özel'in yeni hali! Özgür Özel saçlarını mı boyattı?

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31 Mart yerel seçim sürecinde belediye başkan adayları birlikte yoğun bir mesai harcayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerinden ardından art arda operasyonlar geçirdi. Özgür Özel'in yeni hali! Özgür Özel saçlarını mı boyattı? İşte ayrıntılar...

ÖZGÜR ÖZEL AMELİYAT MI OLDU?

5 Nisan'da ses tellerinden, 7 ve 8 Nisan gözlerinden mercek ameliyatı olan Özel, yıllardır taktığı gözlüklerden kurtulurken görüntüsü büyük ses getirmişti.

Özgür Özel'in yeni hali! Özgür Özel saçlarını mı boyattı?

ÖZGÜR ÖZEL SAÇLARINI MI BOYATTI?

Özgür Özel'in dün katıldığı etkinliklerde bir imaj değişikliğine daha gittiği dikkatlerden kaçmazken, başarılı siyasetçinin saçlarını boyattığı görüldü.

Özgür Özel'in yeni hali! Özgür Özel saçlarını mı boyattı?

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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