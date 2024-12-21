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TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
TSK'ya yönelik sözleri tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı

Özgür Özel'den Özlem Gürses çıkışı: Yargıyı da gazetecileri de rahat bırakın

Özgür Özel'den Özlem Gürses çıkışı: Yargıyı da gazetecileri de rahat bırakın
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TSK'ya yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses'e destek veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yargıyı da gazetecileri de rahat bırakın" dedi. Özel ayrıca kurmaylarını süreci takip etmeleri için görevlendirirken; CHP İstanbul İl Başkanlığı yöneticilerinin Özlem Gürses'i İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önünde karşılayacakları belirtildi.

Gazeteci Özlem Gürses, Youtube kanalındaki programda TSK'ya yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara'da gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere İstanbul'a getirileceği belirtilen Gürses'e CHP Genel Başkanı Özgür Özel destek verdi.

ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, "İktidarın siyasallaştırdığı yargı, gazetecilere gözaltılarla gözdağı vermeye devam ediyor" diyen Özel, "Gazeteci Özlem Gürses, canlı yayın şartlarında anlam kaymasına uğradığı belli bir cümle nedeniyle önce linç ettirildi. Şimdi de çağrılsa ifadeye gidecekken, İstanbul'a özel görevle atanan Başsavcı'nın talimatı ile apar topar gözaltına alındı. Bu hukuksuzluğa bir an önce son verin. Yargıyı da gazetecileri de rahat bırakın" ifadelerini kullandı.

TALİMAT VERDİ

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel, Özlem Gürses'in gözaltı sürecini takip etmesi için CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı görevlendirdi. Ayrıca CHP Milletvekilleri Deniz Demir ve Semra Dinçer'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gittiği bildirildi.

CHP'Lİ YÖNETİCİLER GÜRSES'İ KARŞILAYACAK

CHP İstanbul İl Başkanlığı yöneticileri, Özlem Gürses'i İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önünde karşılayacak.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Gözaltı
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Chp militani bi gazeteci

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Haber YorumlarıYusuf KOÇ:

Bu vatana sizden hayır gelmez

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Haber YorumlarıKenan Star:

aleviler kuduruyor

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Haber YorumlarıMehmet yasar Çiçek:

arkadaş birdefa'da devleti, TSK'yı aşagılayana destek çıkmada senide milliyetçi görelim ya... hükümet karşıtı olabilirsin ama devlete düşman olma

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

demorasi şehidi dedikeri başkasının karısıyla zina yapan evli biri olan adnan menderes iktidarında ülkeyi baskı ve istibdat altında tutuyordu zamanında istiklal savaşı kahramanı ismet inönüye defalarca saldırıldı en son diktatörlüğe yol açacak kendi partisinden oluşacak tahkikat komisyonu denen yargılama sistemini kuracaktı başaramadı

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