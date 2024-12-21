Özgür Özel'den Özlem Gürses çıkışı: Yargıyı da gazetecileri de rahat bırakın

Gazeteci Özlem Gürses, Youtube kanalındaki programda TSK'ya yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara'da gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere İstanbul'a getirileceği belirtilen Gürses'e CHP Genel Başkanı Özgür Özel destek verdi.

ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, "İktidarın siyasallaştırdığı yargı, gazetecilere gözaltılarla gözdağı vermeye devam ediyor" diyen Özel, "Gazeteci Özlem Gürses, canlı yayın şartlarında anlam kaymasına uğradığı belli bir cümle nedeniyle önce linç ettirildi. Şimdi de çağrılsa ifadeye gidecekken, İstanbul'a özel görevle atanan Başsavcı'nın talimatı ile apar topar gözaltına alındı. Bu hukuksuzluğa bir an önce son verin. Yargıyı da gazetecileri de rahat bırakın" ifadelerini kullandı.

TALİMAT VERDİ

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel, Özlem Gürses'in gözaltı sürecini takip etmesi için CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı görevlendirdi. Ayrıca CHP Milletvekilleri Deniz Demir ve Semra Dinçer'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gittiği bildirildi.

CHP'Lİ YÖNETİCİLER GÜRSES'İ KARŞILAYACAK

CHP İstanbul İl Başkanlığı yöneticileri, Özlem Gürses'i İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önünde karşılayacak.