Türk sinemasının ve televizyon dünyasının en güçlü kadın oyuncularından biri olan Özgü Namal, hem yeteneği hem de sade yaşam tarzıyla yıllardır izleyicilerin gönlünde özel bir yer ediniyor. Peki, Özgü Namal kimdir? Özgü Namal kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar haberimizde...

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

Özgü Namal, Türk televizyon ve sinemasının en yetenekli ve saygın isimlerinden biridir. 28 Aralık 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncunun tam adı Melahat Özgü Namal'dır. Kubilay ve Akile Namal çiftinin kızı olarak dünyaya gelen Özgü Namal, çocukluğunu İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, özellikle Bağlarbaşı, Kuzguncuk ve Nakkaştepe bölgelerinde geçirmiştir.

Henüz 14 yaşında Enis Fosforoğlu Tiyatrosu'nda sahneye adım atan Namal, genç yaşta tiyatroya olan ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürdü. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Özgü Namal, hem tiyatro hem de televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Profesyonel oyunculuk kariyerine 1997'de Masal Gerçek Tiyatrosu'nda başlayan Namal, kısa süre içinde televizyon dizilerinde rol almaya başlamıştır. İlk televizyon deneyimi 1998 yılında yayınlanan Affet Bizi Hocam dizisiyle olmuştur.

ÖZGÜ NAMAL KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla Özgü Namal 46 yaşındadır. 1978 doğumlu oyuncu, genç yaşına rağmen yaklaşık üç on yılı aşkın bir süredir hem televizyon hem sinema hem de tiyatro sahnelerinde aktif olarak rol almıştır.

Yaşı ilerledikçe sahne tecrübesi ve oyunculuk repertuarı da olgunlaşan Özgü Namal, dramatik rollerden komedi türüne kadar geniş bir yelpazede başarılı performanslar sergilemiştir.

ÖZGÜ NAMAL NERELİ?

Özgü Namal İstanbul, Türkiye doğumludur. Hayatının büyük kısmını İstanbul'da geçiren oyuncu, şehrin kültürel ve sanatsal atmosferinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Özellikle Üsküdar ve çevresi, Namal'ın tiyatro ve oyunculuk yolculuğunda ilk adımlarını attığı mekanlar olarak öne çıkar.

ÖZGÜ NAMAL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Özgü Namal, televizyon dizileriyle geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştır. İşte kariyerinde öne çıkan bazı diziler:

Affet Bizi Hocam (1998)

Bir Filiz Vardı (1998)

İkinci Bahar (1998)

Karate Can (2000)

Yeditepe İstanbul (2002)

Kurtlar Vadisi (2003–2005) – Elif karakteri ile kariyerinin dönüm noktası

Bebeğim (2006)

Masumlar (2009)

Hanımın Çiftliği (2009–2011) – Başrol

Merhamet (2013) – Narin karakteri

Dizilerinin yanı sıra Özgü Namal, televizyon programlarında da yer almıştır. Yetenek Sizsiniz Türkiye'de 2014-2015 sezonunda jüri üyeliği yapmıştır ve Koca Kafalar TV, Güldür Bakalım gibi programlarda rol almıştır.

ÖZGÜ NAMAL EŞİ KİM?

2013 yılından itibaren reklamcı Ahmet Serdar Oral ile birliktedir. Henüz resmi bir evlilik gerçekleşmemiş olsa da çift, 2014 yılında Özgü Namal'ın hamileliği ile yeni bir aile dönemi yaşamıştır.

ÖZGÜ NAMAL ÇOCUKLARI KİM?

Özgü Namal ve Ahmet Serdar Oral çiftinin bir çocuğu vardır. 3 Kasım 2014 tarihinde hamile olduğu açıklanan Namal, 11 Nisan 2015 tarihinde oğlunu dünyaya getirmiştir. Çocuğuna Nefes ismini vermiştir.

ÖZGÜ NAMAL'IN KARİYERİNDE ÖNE ÇIKAN BAŞARILAR VE ÖDÜLLER

Özgü Namal, sadece Türkiye'de değil uluslararası platformlarda da ödüller kazanmış bir oyuncudur. Kariyerinde aldığı bazı ödüller:

2002 – 14. Ankara Film Festivali: Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu (Sır Çocukları)

2005 – 1. Beyaz İnci TV Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu (Kurtlar Vadisi)

2007 – 44. Antalya Film Şenliği: En İyi Kadın Oyuncu (Mutluluk)

2008 – 1. Yeşilçam Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu (Mutluluk)

2010 – 1. İsmail Cem Televizyon Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu (Dram, Hanımın Çiftliği)