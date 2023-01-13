Özel Güvenlik Daire Başkanlığı sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik sınav sonucu sorgulama ekranı!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan 101. dönem özel güvenlik sınav sonuçları merak ediliyor. Sınava giren adaylar adaylar arama motorlarında Özel Güvenlik Daire Başkanlığı sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunu aratıyor. Peki, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik sınav sonucu sorgulama ekranı!