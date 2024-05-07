ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA PUANLARI 2024! Özel eğitim öğretmenliği kaç kişi atanacak ve atama puanı kaç olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamaları kapsamında özel eğitim öğretmenlerinin de yer aldığı branşları ve kontenjanları açıkladı. Özel eğitim öğretmenliği için atanacak kişi sayısı merak konusu oldu. 2024 yılında özel eğitim öğretmenliği kaç kişinin atanacağı ve atama puanlarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, özel eğitim öğretmenliği kaç kişi atanacak ve atama puanı kaç olacak?
Özel eğitim öğretmenliği kaç kişi atanacak ve atama puanı kaç olacak? 20 bin öğretmenin atanacağı duyuruldu. Bu atamalarda özel eğitim öğretmenliği de dikkate alınacak. Özel eğitim öğretmeni ataması ve 2024'teki atama puanı gündeme geliyor. Özel eğitim öğretmenliği atama puanı 2024! Özel eğitim öğretmenliği ataması ne zaman yapılacak?
ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI 2024
- Sınıf Öğretmenliği
- Özel Eğitim Öğretmenliği
- Rehberlik
- Din Kültürü Öğretmenliği
- İngilizce
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİNE KAÇ KİŞİ ATANACAK 2024?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına göre, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499 kişi atanacak.
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA PUANI KAÇ OLACAK?
Özel eğitim öğretmenliği için belirlenen taban puan 50 olarak duyuruldu.
Bakan Tekin'in ifadesine göre, "Bu atamalar sadece KPSS skoruna dayalı değil, yüzde 50 KPSS skoru ve yüzde 50 mülakat skoru ile gerçekleştirilecek" dedi.
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ ATAMASI NE ZAMAN?
20 Mayıs'ta başlayacak atama başvurularına ilişkin sürecin ayrıntıları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.