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Özdemir Turgut kimdir? AKP Ankara- Haymana Belediye Başkanı adayı Özdemir Turgut kaç yaşında, nereli?

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Özdemir Turgut kimdir? AKP Ankara- Haymana Belediye Başkanı adayı Özdemir Turgut kaç yaşında, nereli? AKP'nin Ankara-Haymana Belediye Başkanı adayı Özdemir Turgut hakkında merak edilenler. Turgut'un kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler hakkında detaylar haberimizde!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP Ankara Haymana Belediye Başkanı adayı Özdemir Turgut oldu. Peki, Özdemir Turgut kimdir? AKP Ankara- Haymana Belediye Başkanı adayı Özdemir Turgut kaç yaşında, nereli?

ÖZDEMİR TURGUT KİMDİR?

  • 1955 yılında Haymana, Yenice'de doğdu. Eğitiminin ardından 1977 yılında Ankara'da iş hayatına atıldı.
  • Özdemir Turgut, başta demir–çelik ve inşaat sektörü olmak üzere, şehir planlaması, imar çalışmaları, içme suyu entegre tesisleri ile Ansera AVM'nin yapımı gibi birçok alanda çeşitli projelerde yer aldı.
  • 1999 yılında Anavatan Partisi'nden Ankara 1.Bölge Milletvekili adayı oldu. 2004 seçimlerinde AK Parti 1.Sıra İl Genel Meclis Üyesi, 2009 Mahalli İdare Seçimlerinde AK Parti 1.Sıra İl Genel Meclis Üyesi seçildi. Ankara Vakfı Üyeliği, Ankara Meclisi Derneği Kurucu Üyeliği devam ederken, Haymana Dernekleri Federasyon Başkanlığı görevini de yerine getirdi.
  • 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Haymana Belediye Başkanlığı'na seçilerek halen bu görevi yerine getiriyor.
  • Özdemir Turgut, evli ve 3 çocuk sahibidir.
  • 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Ankara İli, Haymana İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

Özdemir Turgut kimdir? AKP Ankara- Haymana Belediye Başkanı adayı Özdemir Turgut kaç yaşında, nereli?

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Özdemir Turgut AK Parti Ankara Gündem Politika Haberler

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