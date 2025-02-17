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Özcan Deniz hasta mı, hastalığı ne?

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Sanatçı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı problemler nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Deniz'in kardeşi Sibel Semerci, yaşananlara isyan ederek ailesine yüklendi. Özcan Deniz hasta mı, hastalığı ne?

Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in kardeşi, ailesine sert sözlerle tepki gösterdi. Özcan Deniz'in haksız suçlamalara maruz kaldığını ve kalbinin buna dayanamadığını söyleyen Sibel Semerci, ailenin 6 yaşındaki çocuğu babasız bırakmak ve Özcan Deniz'in mal varlığını ele geçirmek için uğraştığını iddia etti. Özcan Deniz hasta mı, hastalığı ne?

ÖZCAN DENİZ HASTA MI?

Ağabeyinin, annesinin açıklamalarını dinledikten sonra fenalaşması üzerine Semerci, sosyal medya hesabından şu sözleri sarf etti:

"Değerli abim Özcan Deniz, kendisine yaşatılan haksız suçlamalar ve profesyonelce tezgahlanmış iftiralar karşısında daha fazla kalbi dayanamamış ve zaten rahatsız olduğu kalbinden dolayı hastaneye kaldırılmıştır.

Sanatçı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı problemler nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Deniz'in kardeşi Sibel Semerci, yaşananlara isyan ederek ailesine yüklendi.

Ağabeyinin, annesinin açıklamalarını dinledikten sonra fenalaşması üzerine Semerci, sosyal medya hesabından şu sözleri sarf etti:

"KALBİ DAYANAMADI"

"Değerli abim Özcan Deniz, kendisine yaşatılan haksız suçlamalar ve profesyonelce tezgahlanmış iftiralar karşısında daha fazla kalbi dayanamamış ve zaten rahatsız olduğu kalbinden dolayı hastaneye kaldırılmıştır.

6 yaşındaki bir çocuğu babasız bırakmaya ant içtiniz, mutlu bir evliliği bitirmeden rahat etmeyeceksiniz. 30 yıllık emeği olan mal varlığını elinden almadan durmayacaksınız. Ama şunu bilin ki, abime bir şey olursa vereceğiniz hesabınız çok büyük olacak. Yazıklar olsun...

"HESAP VERECEKSİNİZ"

Ölsün de tüm mal varlığı hiç mücadele etmeden size kalsın diye dua edenleriniz açsın kulağını dinlesin. Rabbim 6 yaşındaki küçücük bir çocuğun rızkını sizin gibi kötülere nasip etmesin. Para için yapamayacağınız çirkinlik yok sizin, tek gelir kaynağınız ellerinizin arasından uçup gitti diye şuurunuzu yitirdiniz. Ama henüz bitmedi hepiniz yargı karşında da hesap vereceksiniz. Sizin aileliğiniz yerin dibine batsın"

Özcan Deniz hasta mı, hastalığı ne?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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