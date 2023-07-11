Ozan Güven kimdir? Ozan Güven kaç yaşında, nereli? Ozan Güven biyografisi!
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OZAN GÜVEN KİMDİR?
Ozan Muharrem Güven (d. 19 Mayıs 1975, Nürnberg, Almanya), Türk televizyon, sinema ve tiyatro oyuncusu.
1975 yılında Almanya'da doğan Ozan Güven Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu.
İzmir Belediye Konservatuvarı'nda oyunculuk dersleri aldı ve ardından Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı.
İkinci Bahar, Çiçeği Büyütmek, Koçum Benim, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem, Koyu Kırmızı, Muhteşem Yüzyıl ve Fi (dizi) gibi televizyon dizilerinde rol aldı.
G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerinde yakın arkadaşı olan Cem Yılmaz'la oynadı.
2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi.
Ali Aziz isminde 1 çocukları var.
2010 yılında Türkan Derya ile boşandılar.
Televizyon
2012 Muhteşem Yüzyıl Damat Rüstem Paşa
2012 Koyu Kırmızı Cemil Şenel
2010 Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan Erol Konuk oyuncu
2010 Arka Sokaklar Konuk oyuncu
2009 Canım Ailem Ali
2005 Hırsız Polis Kibar Necmi
2004 Bir İstanbul Masalı Demir Arhan
2004 Anlat İstanbul Takip Eden Adam Konuk oyuncu
2002 Bana Abi De Yiğit
2002 Havada Bulut Necip
2002 Aslı ile Kerem Kerem
2002 Koçum Benim Umut
2001 Dünya Varmış Çetin
1998 İkinci Bahar Ulaş
1998 Çiçeği Büyütmek
Sinema
Annemin Yarası - Borislav (2016)
Pek Yakında - Boğaç Boray (2014)
Ejder Kapanı - Komiser (2010)
Yahşi Batı - Lemi Galip(2010)
A.R.O.G. -Taşo(2008)
Yazı Tura - Asker (2004)
G.O.R.A - Robot 216 (2004)
9 - Kaya (2002)
Balalayka - Mehmet (2000)
Yıldız Tepe (TV filmi) (2000)