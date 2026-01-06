Oyuncu Aslı Bekiroğlu bir kez daha ameliyat oldu! 'Bağırsağımı kestiler' demişti

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği miyom ameliyatı sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden ameliyat masasına yattı. Daha önce bir doktor hatası sonucu bağırsağının kesildiğini açıklayan ünlü oyuncu, operasyonun ardından hastane odasından yaptığı paylaşımla son durumunu sevenlerine duyurdu.

BAĞIRSAĞI 7 SANTİMETRE KESİLMİŞ

Bekiroğlu, katıldığı bir YouTube programında yaşadıklarını ilk kez ayrıntılarıyla anlatmış ve rahmindeki miyomun alınması için girdiği ameliyat sırasında bağırsağının yaklaşık 7 santimetre kesildiğini söylemişti. Oyuncu, operasyonun ardından bir hafta içinde sızıntı oluştuğunu, bunun üzerine acil olarak yeniden ameliyata alındığını ifade etmişti.

KİLO ALDIĞI İÇİN ZORBALIĞA UĞRADI

Kullandığı ilaçlar nedeniyle kilo aldığını belirten Aslı Bekiroğlu, bu durumun sosyal medyada yanlış yorumlara yol açtığını dile getirmişti. Sürekli "Hamile misin?" sorusuyla karşılaştığını söyleyen oyuncu, "Karnımda stoma var. Psikolojik olarak da çok yıprandım" sözleriyle yaşadığı sürecin ne kadar zor geçtiğini vurgulamıştı. Öte yandan Bekiroğlu'nun, yaşananlar nedeniyle doktoruna dava açıp açmayacağı konusunda karar aşamasında olduğu da kulislerde konuşulmuştu.

HASTANE ODASINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Son olarak bir kez daha ameliyat olan Aslı Bekiroğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek takipçilerini rahatlattı. Hastane odasından paylaşım yapan ünlü isim, sevenlerine teşekkür ederek şu mesajı paylaştı:

"Şükürler olsun ki ameliyatım iyi geçti. Yazan, arayan, gelen ve dua eden herkese çok teşekkür ederim."