Üye Girişi
Haberler

Ovacık Belediye Başkanı kimdir?

Ovacık Belediye Başkanı kimdir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ovacık Belediye Başkanının kim olduğu araştırılıyor. Ovacık, Türkiye'nin önemli yerleşim birimlerinden biri olup, belediye başkanının kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Ovacık Belediye Başkanı'nın kim olduğu, bölge sakinleri ve ülke genelinde siyasi gündemi takip eden vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Ovacık, Türkiye'nin doğusunda, Tunceli iline bağlı bir ilçe olarak biliniyor. Doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken bu ilçe, yerel yönetim açısından da önemli bir merkez konumunda. Bu nedenle, ilçenin belediye başkanının kim olduğu ve görev süresince yaptığı çalışmalar merak konusu oluyor. Peki, Ovacık Belediye Başkanı kimdir?

OVACIK BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Mustafa Sarıgül, 1976 yılında Ovacık'ta dünyaya geldi. 1998-2009 yılları arasında Ziraat Bankası'nın Ovacık ve Tunceli şubelerinde görev yaptı. 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde Ovacık Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçimi kazandı. Beş yıllık belediye başkanlığı görevini tamamladıktan sonra, 2014-2018 yılları arasında özel sektörde yöneticilik yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden Ovacık Belediye Başkanı seçilen Sarıgül, üniversite mezunu olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

OVACIK BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2024 Yerel Seçimlerinde CHP'den Mustafa Sarıgül %33,64 oy ile Ovacık Belediye Başkanı seçildi.

MUSTAFA SARIGÜL NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada 'terör örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Erdoğan'a asgari ücreti sordular, umut dolu sözler sarf etti

 DEM Parti'li ve CHP'li belediye başkanlarına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

DEM Partili ve CHP'li iki belediye başkanına hapis cezası
Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Tunceli Belediye Başkanı kimdir? 19 Kasım reyting sonuçları! 19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Ovacık Belediye Başkanı hangi parti? Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cevdet Konak tutuklandı mı? DEM Parti Tunceli Belediye Başkanı neden hapis cezası aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 20 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CHP Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül neden hapis cezası aldı? Mustafa Sarıgül tutuklandı mı? SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Ocak 2025 asgari ücret ne kadar olur? ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 | Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, brüt ve net asgari ücret zammı yüzde kaç olur? Nasuh Mahruki AKUT'tan neden ayrıldı? Nasuh Mahruki tutuklandı mı, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki suçu nedir? Nasuh Mahruki'nin tutuklanma sebebi nedir? Eski AKUT Başkanı kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.