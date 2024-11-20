Ovacık Belediye Başkanı'nın kim olduğu, bölge sakinleri ve ülke genelinde siyasi gündemi takip eden vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Ovacık, Türkiye'nin doğusunda, Tunceli iline bağlı bir ilçe olarak biliniyor. Doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken bu ilçe, yerel yönetim açısından da önemli bir merkez konumunda. Bu nedenle, ilçenin belediye başkanının kim olduğu ve görev süresince yaptığı çalışmalar merak konusu oluyor. Peki, Ovacık Belediye Başkanı kimdir?

OVACIK BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Mustafa Sarıgül, 1976 yılında Ovacık'ta dünyaya geldi. 1998-2009 yılları arasında Ziraat Bankası'nın Ovacık ve Tunceli şubelerinde görev yaptı. 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde Ovacık Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçimi kazandı. Beş yıllık belediye başkanlığı görevini tamamladıktan sonra, 2014-2018 yılları arasında özel sektörde yöneticilik yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden Ovacık Belediye Başkanı seçilen Sarıgül, üniversite mezunu olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

OVACIK BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2024 Yerel Seçimlerinde CHP'den Mustafa Sarıgül %33,64 oy ile Ovacık Belediye Başkanı seçildi.

MUSTAFA SARIGÜL NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada 'terör örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.