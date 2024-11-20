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Ovacık Belediye Başkanı hangi parti? Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ovacık Belediye Başkanı hangi parti? Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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Tunceli Ovacık Belediye Başkanı hangi parti ve Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ovacık Belediye Başkanı kim, hangi partiden olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Ovacık Belediye Başkanı hangi parti? Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ovacık Belediye Başkanı hangi parti? Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mustafa Sarıgül tutuklandı mı ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün suçu nedir merak ediliyor. Mustafa Sarıgül kimdir? Mustafa Sarıgül hangi partiden?

OVACIK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN?

2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Mustafa Sarıgül %33,64 oy ile Ovacık Belediye Başkanı seçildi.

MUSTAFA SARIGÜL KİMDİR?

Mustafa Sarıgül, 1976 yılında Ovacık'ta dünyaya geldi. 1998-2009 yılları arasında Ziraat Bankası'nın Ovacık ve Tunceli şubelerinde görev yaptı. 2009 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Ovacık Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçimi kazandı. Beş yıllık belediye başkanlığı görevini tamamladıktan sonra, 2014-2018 yılları arasında özel sektörde yöneticilik yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden Ovacık Belediye Başkanı seçilen Sarıgül, üniversite mezunu olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ovacık Belediye Başkanı hangi parti? Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MUSTAFA SARIGÜL'UN SUÇU NEDİR?

DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada 'terör örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

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