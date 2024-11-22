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Ovacık'a kayyum mu atandı? Ovacık'a neden kayyum atandı?

Ovacık'a kayyum mu atandı? Ovacık'a neden kayyum atandı?
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İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı. Bakanlık, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 'terör iltisakları' nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Peki, Ovacık'a kayyum mu atandı? Ovacık'a neden kayyum atandı?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı. Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Mustafa Sarıgül yerine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen görevlendirildi.

OVACIK'A KAYYUM MU ATANDI?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN CEZA ALDILAR

Açıklamada, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldıkları belirtildi.

YERLERİNE GELEN İSİMLER BELLİ OLDU

Tunceli Belediyesi'ne kayyum olarak Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, Ovacık Belediyesine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen'in atandığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1. Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın

a) Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK" suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI ve

b) Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1146 Sayılı soruşturma dosyasında "PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle;

Cevdet Konak'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

2. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK" suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI nedeniyle;

Mustafa Sarıgül'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliğince Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Ovacık'a kayyum mu atandı? Ovacık'a neden kayyum atandı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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