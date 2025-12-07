Haberler

Otobüs durağında havaya ateş açtı, bir de arkadaşına kayıt aldırdı

Otobüs durağında havaya ateş açtı, bir de arkadaşına kayıt aldırdı
Güncelleme:
İstanbul Kağıthane'de otomobiliyle otobüs durağına giden bir kişi, havaya ateş açtı. O anları arkadaşına cep telefonuyla kamerasıyla kaydettiren şüpheli, ardından otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.

  • İstanbul Kağıthane'de bir kişi otobüs durağında havaya iki el ateş açtı.
  • Olay anları şüphelinin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
  • Olayın ardından şüpheli ve arkadaşı araçla olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde otobüs durağında havaya ateş açan bir şahıs, o anları arkadaşına cep telefonuyla kamerasıyla kaydettirdi.

OTOBÜS DURAĞINDA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay, saat 15.30 sıralarında 4. Levent'teki İETT otobüslerinin bulunduğu peronlar bölgesinde meydana geldi. Otomobiliyle perona gelen bir kişi, belinden çıkardığı silahla havaya 2 el ateş etti.

ARKADAŞI O ANLAR KAYDETTİ

Yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ateş eden şüpheli ve arkadaşı olayın ardından araca binerek uzaklaştı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Peronda bulunan bir otobüs şoförü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip "Adamlar gündüz vakti silah sıktı, gidiyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart
Yorumlar (7)

Haber Yorumlarır5myqjnym4:

Memleketi bu hale getiren Münafık utansın! diyeceğim ama onda utanma yok ki!

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Aman sakın bulmayın nezaretAthanede bir günb bile tutmazlar agır müebbet yiğeni pansdemi intibak bir artı bir ty yasası diye uyduruk torba yasalarla cıkarıyorlar boşverin aman sakın

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Çocuktur, ne yaptığını bilmez. Salın gitsin! Ölen olursa bile ondan alın buna verin. Ölen suçlu ne geçiyor o yoldan, görmüyormu çocuk çekim yapmakta

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

ABD gibi herkese Silah hakkı verilse kimse kimseye yan bakamaz. Şimdi kanunsuz bile olsa beline silah takan kendini bişey zannediyor. İddia ediyorum herkeste silah olsa mafya bile kalmaz bırak serseriyi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ateş açması cesaretli olduğunu göstermiş ama kaçması iyi olmamış. Hoş kaçsa da bulurlar , ardından ifadesini alıp salarlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
