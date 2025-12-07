Otobüs durağında havaya ateş açtı, bir de arkadaşına kayıt aldırdı
İstanbul Kağıthane'de otomobiliyle otobüs durağına giden bir kişi, havaya ateş açtı. O anları arkadaşına cep telefonuyla kamerasıyla kaydettiren şüpheli, ardından otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.
- İstanbul Kağıthane'de bir kişi otobüs durağında havaya iki el ateş açtı.
- Olay anları şüphelinin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- Olayın ardından şüpheli ve arkadaşı araçla olay yerinden uzaklaştı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde otobüs durağında havaya ateş açan bir şahıs, o anları arkadaşına cep telefonuyla kamerasıyla kaydettirdi.
OTOBÜS DURAĞINDA HAVAYA ATEŞ AÇTI
Olay, saat 15.30 sıralarında 4. Levent'teki İETT otobüslerinin bulunduğu peronlar bölgesinde meydana geldi. Otomobiliyle perona gelen bir kişi, belinden çıkardığı silahla havaya 2 el ateş etti.
ARKADAŞI O ANLAR KAYDETTİ
Yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ateş eden şüpheli ve arkadaşı olayın ardından araca binerek uzaklaştı.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ
Peronda bulunan bir otobüs şoförü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip "Adamlar gündüz vakti silah sıktı, gidiyor" diyerek duruma tepki gösterdi.