Otobüs durağında havaya ateş açtı, bir de arkadaşına kayıt aldırdı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde otobüs durağında havaya ateş açan bir şahıs, o anları arkadaşına cep telefonuyla kamerasıyla kaydettirdi.

OTOBÜS DURAĞINDA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay, saat 15.30 sıralarında 4. Levent'teki İETT otobüslerinin bulunduğu peronlar bölgesinde meydana geldi. Otomobiliyle perona gelen bir kişi, belinden çıkardığı silahla havaya 2 el ateş etti.

ARKADAŞI O ANLAR KAYDETTİ

Yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ateş eden şüpheli ve arkadaşı olayın ardından araca binerek uzaklaştı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Peronda bulunan bir otobüs şoförü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip "Adamlar gündüz vakti silah sıktı, gidiyor" diyerek duruma tepki gösterdi.