Oto yıkamacı aracın döşemesini söktü, görüntü mide bulandırdı

Güncelleme:
Bir oto yıkamacı, süt dökülmüş aracın döşemesini söktü. Karşılaştığı tablo karşısında şok olan oto yıkamacı, karşılaştığı mide bulandırıcı görüntüyü "Aracınızda süt taşımayın" notuyla paylaştı.

MİDE BULANDIRICI GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTI

Karşılaştığı tablo karşısında şok olan oto yıkamacı, karşılaştığı mide bulandırıcı görüntüyü "Aracınızda süt taşımayın" notuyla paylaştı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Otomobil
