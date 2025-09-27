Oto yıkamacı aracın döşemesini söktü, görüntü mide bulandırdı

Bir oto yıkamacı, süt dökülmüş aracın döşemesini kaldırınca karşılaştığı mide bulandırıcı görüntüyü "Aracınızda süt taşımayın" notuyla paylaştı.

Sosyal medyada yer alan bir görüntü kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde, bir oto yıkamacı, süt dökülmüş aracın döşemesini söktü.

MİDE BULANDIRICI GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTI

Karşılaştığı tablo karşısında şok olan oto yıkamacı, karşılaştığı mide bulandırıcı görüntüyü "Aracınızda süt taşımayın" notuyla paylaştı.