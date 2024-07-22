Ötenazi nedir? Ötenazi ne demek? Ötenazi sokak hayvanları yasasından çıkarılıyor mu? Sokak hayvanları yasasında yer alan ötenazi kelimesi sıkça araştırılan konulardan biri haline geldi. Ötenazi ne, anlamı nedir, yasadan çıkarılıyor mu soruları ve daha fazlasının cevabı haberimizde…

ÖTENAZİ NEDİR?

Ötanazi, bir kişinin veya hayvanın yaşamına, yaşamlarının dayanılmaz bir hal aldığı durumlarda, acısız bir şekilde son verme işlemine denir. Bu, genellikle ölümcül enjeksiyon, yüksek dozda ilaç verme veya yaşam destek ünitesinden ayırma yoluyla yapılır.

Ötanazi, bu yöntemler dışında farklı şekillerde de uygulanabilir. Pasif ötanazi, tedavi edilebilecek ancak ölümcül bir hastalığa sahip bir kişinin tedavi edilmemesi ve bu nedenle doğal olarak ölmesine izin verilmesi şeklindedir. Aktif ötanazide, doğrudan uygulama yapılır. Öldürücü madde, kurtarıcı tedavi uygulanması imkânsız olan hastaya doğrudan uygulanır.

ÖTENAZİ YASADAN ÇIKARILIYOR MU?

Başıboş sokak köpeklerine ilişkin yasa tasarısında çok önemli bir gelişme yaşandı. Ülkede tartışmalara neden olan tasarıdan "ötanazi" kelimesinin çıkarılacağı ve "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9 Maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan hükümler uygulanır." maddesinin ekleneceği öğrenildi.