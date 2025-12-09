Haberler

Otellerde yeni dönem! Resepsiyona kimlik bırakma devri bitti

Otellerde yeni dönem! Resepsiyona kimlik bırakma devri bitti
Güncelleme:
KVKK, artan şikayetler üzerine otellerde kimlik fotokopisi alınması uygulamasının yasal olmadığını açıkladı. KVKK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararıyla, konaklama tesislerinin yalnızca kimlik numarası bilgilerini kaydetme yükümlülüğü bulunduğu resmen duyuruldu.

Konaklama tesislerinde uzun süredir tartışma konusu olan kimlik fotokopisi alma uygulaması, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine yeniden gündeme geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), otellerin müşterilerden kimlik fotokopisi talep etmesinin yasal olmadığına ilişkin kararını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararıyla, işletmelerin yalnızca kimlik numarası bilgisini kaydetme zorunluluğu bulunduğu net bir şekilde ifade edildi.

KANUN AÇIK: FOTOKOPİ ALMA ZORUNLULUĞU YOK

KVKK, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında otel, pansiyon ve benzeri konaklama tesislerinin yalnızca müşterilerin kimlik numarası ile giriş-çıkış tarihlerini kayıt altına almakla yükümlü olduğunu hatırlattı. Kurum, kimlik fotokopisi ya da benzeri çoğaltma yöntemleriyle belge kopyasının alınmasının kanunda hiçbir karşılığının bulunmadığını vurguladı.

Açıklamada, işletmelerin geçmişte topladıkları kimlik fotokopilerini de mevzuata uygun şekilde imha etmeleri gerektiği belirtildi.

"GEREĞİNDEN FAZLA VERİ İŞLEME" SAYILIYOR

Kurul kararında, kimlik belgesinin doğrulama amacıyla gösterilmesinin yeterli olduğu; ancak fotokopisinin alınmasının "gereğinden fazla veri işleme" niteliği taşıdığı ifade edildi. Özellikle eski nüfus cüzdanlarında yer alan din ve kan grubu gibi özel nitelikli kişisel verilerin kopyalanmasının açık bir ihlal oluşturduğu kaydedildi.

Fotokopi kaydı oluşturulmasının Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na aykırı olduğu resmi olarak duyuruldu.

UZUN SÜREDİR TARTIŞILAN KONUDA NOKTA KONDU

Resmi karar ile birlikte, otellerin kimlik fotokopisi alma uygulamasına son verilerek standartlar yeniden netleştirildi. Bundan böyle konaklama tesisleri, yalnızca kimlik bilgilerini doğrulamak amacıyla belgeyi görmekle yükümlü olacak; ancak kimlik fotokopisini talep edemeyecek.

KVKK'nın kararıyla turizm sektöründe yıllardır tartışılan konu resmen çözüme kavuşmuş oldu.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Yaşam
title