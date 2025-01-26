Otel yangınında ölenlerin yakınlarını arayıp dalga geçenler kim, isimleri ne, yakalandılar mı?

Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine telefonla alay içerikli ifadeler kullanıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Otel yangınında ölenlerin yakınlarını arayıp dalga geçenler kim, isimleri ne, yakalandılar mı?

OTEL YANGININDA ÖLENLERİN YAKINLARINI ARAYIP DALGA GEÇENLER KİM?

Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine telefonla alay içerikli ifadeler kullanıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden gündeme gelen, Bolu Grand Kartal Otel yangını faciasında vefat edenlerin ailelerinin aranarak dalga geçildiği iddiası üzerine resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Başsavcılık tarafından yapılan konuya ilişkin yeni açıklamada toplam 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilerek, yapılacak yeni tespitlerle birlikte yeni gözaltıların olabileceği kaydedildi.

"VİDEO VE SES KAYITLARININ ÇÖZÜMÜ DEVAM EDİYOR"

Açıklamada şunlar kaydedildi; "Sosyal medyada gündeme gelen 'Bolu Kartalkaya otel yangınında can veren vatandaşlarımızın ailelerinin aranarak hakaret edilmesi, ölenlerin hatırasına hakaret edilmesi' olayı bakımından Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, olaya karıştığı tespit edilen farklı illerde 4 şüpheli, İstanbul'da 1 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Açık kaynaklardan tespit edilen video ve ses kayıtlarının çözümü devam etmekte olup buradan yola çıkarak yeni tespitler ve yeni gözaltılar olacağı değerlendirilmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Grand Kartal Otel yangını faciasında vefat edenlerin ailelerinin aranarak dalga geçildiği iddiasına ilişkin,"İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Grand Kartal Otel yangını faciasında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez. Bu iddiayla ilgili başlatılan soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir."