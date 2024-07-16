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ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU | Üniversite kontenjanlarına nereden bakılır? Üniversite puanları belli oldu mu?

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Üniversite kontenjanlarına nereden bakılır? Üniversite puanları belli oldu mu? ÖSYM, sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerine başlamak üzere olan adaylar için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu'nu internet sitesinde yayımladı. Bu kılavuz, üniversite kontenjanlarına ve puanlarına nasıl bakılacağını gösteriyor.

ÖSYM Başkanı Ersoy, milyonlarca adayın yarıştığı 2024-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını belirtti. Adaylar, YKS tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite puanları araştırılıyor. Peki, Üniversite kontenjanlarına nereden bakılır? Üniversite puanları belli oldu mu?

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.

SINAV 8-9 HAZİRAN'DA YAPILMIŞTI

ÖSYM, 2024-YKS kapsamında 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran'da Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarını gerçekleştirmişti. YKS'ye 3 milyon 120 bin 878 aday başvurmuştu.

TERCİH SÜRECİ BAŞLAYACAK

Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlemleri için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu'nu da internet sitesinden yayımladı.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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