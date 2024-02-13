ÖSYM yapay zeka mı kullanacak? ÖSYM sınav sorularını nasıl hazırlıyor? Yapay zeka kullanılacak mı?

ÖSYM sınav sorularını nasıl hazırlıyor? Yapay zeka kullanılacak mı? ÖSYM sınav sorularında yapay zeka kullanılacak mı? Sorular nasıl hazırlanacak? Başkan Ersoy alınan yeni kararı açıkladı. Yeni projeler kapsamında düzenlenen toplantıda, sınav sorularında yapay zeka kullanımı tartışıldı. Soruları belirleme sürecinde yapay zeka kullanılacak mı? Detaylar haberimizde...

ÖSYM SINAV SORULARINDA YAPAY ZEKA KULLANILACAK MI?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Genel İstişare ve Eğitim Toplantısı'nda sunum yaptı. Ersoy bu toplantıda yapay zekayı aktif şekilde kullanmak istediklerini vurguladı. Ekipte yapay zeka uzmanlarının bulunduğunu söyleyen Ersoy, bu alanda çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Ersoy şu cümleleri kullandı, "Atacağımız bu adım, tüm kurumların sınav süreçlerinde çok daha etkili koordinasyon kurmasını sağlayacak." Bayram Ali Ersoy, "Yapay zeka ile soru üreteceğiz, değerlendirmeler yapacağız ve bu alanda çok önemli bir başlangıç olacak. Sınavları çok daha verimli ortamlarda gerçekleştirmemize katkı sağlayacak. Yapay zekadan faydalanırken insan faktörünü de göz artı etmeyeceğiz, makine ile insan dengesini koruyacağız." açıklamasını yaptı.