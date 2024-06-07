ÖSYM sınavında biri ölürse ne olur? Sınıftakiler tam puan mı alır?

ÖSYM sınav dönemlerinde gündem olan konular arasında yer alan "ÖSYM sınavında biri ölürse ne olur? Sınıftakiler tam puan mı alır?" sorularının yanıtları merak ediliyor.

ÖSYM SINAVINDA BİRİ ÖLÜRSE NE OLUR?

ÖSYM sınavında biri ölürse sınıftakilerin tam alacağı yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor. Ancak böyle bir uygulama yok. Bu bilgi yanlış bir bilgi olup adayların bu iddiaları ciddiye almaması gereklidir.