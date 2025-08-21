ÖSYM şifresi nasıl alınır? ÖSYM aday şifresi nasıl belirlenir?

Üniversiteye hazırlanan binlerce aday için kritik öneme sahip olan ÖSYM aday şifresi, sınav başvurusundan sonuç sorgulamaya kadar pek çok işlemde anahtar rol oynuyor. Bu nedenle "ÖSYM aday şifresi nasıl alınır?" sorusu, özellikle ilk kez sınava girecek öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. Haberimizde, aday işlemleri sistemine girişte kullanılan bu şifrenin nasıl temin edileceğine dair tüm detaylara yer verdik.

ÖSYM ADAY ŞİFRESİ İLK KEZ NASIL ALINIR?

Daha önce ÖSYM sistemine kayıt olunmamışsa, şifre edinmek için iki farklı yöntem bulunuyor.

Birinci yöntem, en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne kimlik belgesi ile başvurarak geçici internet erişim şifresi almak. Bu şifreyle ilk giriş yapıldığında, sistem tarafından yeni ve kişisel bir şifre belirlenmesi gerekiyor. Böylece hesap güvenliği sağlanmış oluyor.

İkinci yöntem ise e-Devlet üzerinden online şifre alma işlemi. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde "e-Devlet ile Kayıt Ol" seçeneği seçilerek, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile hızlı ve pratik bir şekilde kayıt tamamlanabiliyor. Böylece başvuru merkezine gitmeden işlemler kolayca yapılabiliyor.

ÖSYM AİS ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

ÖSYM tarafından başvuru merkezlerinden alınan ilk şifre geçici nitelikte olduğundan, sisteme giriş yaptıktan sonra mutlaka kişiye özel yeni bir şifre belirlenmesi gerekiyor. ÖSYM aday şifresi değiştirme işlemi, birkaç basit adımla gerçekleştirilebiliyor. İlk olarak ÖSYM'nin resmi internet sitesine girilerek, T.C. kimlik numarası ve mevcut geçici şifre ile sisteme giriş yapılması gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra ekranın sağ tarafında yer alan "Şifre Değiştir" seçeneğine tıklanıyor. Açılan sayfada, önce mevcut şifre ve güvenlik sorusunun cevabı giriliyor. Ardından, belirlenen yeni şifre yazılarak "Şifremi Değiştir" butonuna basılıyor. Bu işlemin tamamlanmasının ardından yeni şifre ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne erişim sağlanabiliyor. Şifrenin unutulmaması için güvenli bir yerde saklanması oldukça önemli. Çünkü ÖSYM AİS üzerinden sınav başvuruları, sınav merkezi tercihleri, sınav giriş belgeleri ve sonuçlar gibi kritik bilgilere erişim sağlanıyor ve şifre her zaman kolay ulaşılabilir olmalı.

ÖSYM GİRİŞ ŞİFRESİ UNUTULURSA NE YAPILMASI GEREKİYOR?

Sınav yoğunluğu ve stres nedeniyle ÖSYM aday şifresinin unutulması sık karşılaşılan bir durumdur; ancak çözümü oldukça basittir. ÖSYM aday şifresi öğrenilemediği için, şifreyi yeniden almak isteyen adaylar kurumun resmi sitesi üzerinden "Şifremi Unuttum" seçeneğini kullanabilir. Bu aşamada T.C. kimlik numarası, güvenlik kodu ve daha önce belirlenen güvenlik sorusunun doğru yanıtlanması gerekmektedir. Doğru bilgiler girildiğinde, şifre yenileme işlemi anında ve ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir. Eğer güvenlik sorusu cevabı hatırlanmıyorsa veya gerekli bilgiler hatırlanamıyorsa, adayların en yakın ÖSYM başvuru merkezine nüfus cüzdanı ya da pasaport ile bizzat başvurarak yeni bir şifre almaları gerekmektedir. Böylece, adaylar sınav işlemlerine sorunsuz devam edebilirler.