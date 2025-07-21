ÖSYM şifremi unuttum, nasıl şifre alırım (YKS)?

ÖSYM şifremi unuttum, nasıl şifre alırım (YKS)?
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ÖSYM sistemine giriş yapmak için T.C. kimlik numarası ve şifre gereklidir. Ancak şifrenizi unuttuysanız, yeni bir şifre almanız mümkündür. Peki, ÖSYM şifremi unuttum, nasıl şifre alırım (YKS)?

Ösym'nin online sistemine giriş yapabilmek için T.C. kimlik numarası ve şifre kullanılır. Şifrenizi unutmanız durumunda, sistem üzerinden yeni bir şifre alabilirsiniz. Bu işlem, kullanıcıların sistemdeki işlemlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için önemlidir. ÖSYM şifremi unuttum, nasıl şifre alırım?

ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM, NASIL ŞİFRE ALIRIM?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) edinen adaylar, e-Devlet şifrelerini kullanarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) doğrudan kayıt olabilirler.

• Adım: ÖSYM AİS resmi sayfasına gidin. https://ais.osym.gov.tr/

• Adım: "e-Devlet İle Kayıt Ol" butonuna tıklayarak kimlik doğrulama işlemini tamamlayın.

• Avantaj: Bu yöntemle başvuru merkezine gitmeden tüm işlemlerinizi çevrimiçi gerçekleştirebilirsiniz.

ŞİFRE YENİLEME İŞLEMLERİ İÇİN PRATİK ÇÖZÜMLER
İNTERNET ÜZERİNDEN ŞİFRE SIFIRLAMA

Kişisel şifrenizi unutmanız durumunda aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. Şifremi Unuttum bağlantısına tıklayın .

2. TC Kimlik Numaranızı ve kayıtlı güvenlik sorularınızın cevaplarını girin.

Not: Güvenlik cevaplarınız, daha önce sistemde tanımladığınız bilgilerle birebir eşleşmelidir.

3. Doğrulama sonrası yeni şifrenizi oluşturun.

BAŞVURU MERKEZLERİNDEN YÜZ YÜZE DESTEK

• Sorun: Güvenlik sorularını hatırlamıyor veya online işlemleri tamamlayamıyorsanız, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri veya yetkili Başvuru Merkezleri'ne gitmeniz gerekir.

• Gerekli Belgeler:

Geçerli nüfus cüzdanı (güncel fotoğraf ve TC kimlik numarası bulunmalı)

Veya süresi geçerli pasaport

• Ücret: İşlemler ücret karşılığında gerçekleştirilir.

GÜVENLİK SORUSUNU HATIRLAMAYAN ADAYLARA ÖZEL UYARI

Eğer ÖSYM AİS güvenlik sorularınızı unuttuysanız, şifre yenileme işlemi için mutlaka şahsen başvuru yapmalısınız. Online işlem seçeneği bulunmamaktadır.

ÖNEMLİ LİNKLER

• Şifre Alma Ekranı: https://ais.osym.gov.tr/Yetki/SifremiUnuttum

• ÖSYM AİS Giriş Sayfası: https://ais.osym.gov.tr/yetki/giris

Bu adımları takip ederek sınav sonuçlarınızı sorgulayabilir ve diğer ÖSYM işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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