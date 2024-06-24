ÖSYM OBP nedir, nasıl hesaplanır? OBP nasıl güncellenir?

ÖSYM OBP nasıl hesaplanır? OBP'nin güncellenmesi, öğrencinin aldığı yeni ders notlarıyla veya eksik olan ders notlarının tamamlanmasıyla olur. ÖSYM, YKS sınavına katılan tüm adaylar için önemli bir duyuru yayımladı. OBP nedir? OBP nasıl güncellenir? Detaylar haberimizdedir…

OBP NEDİR?

OBP, Ortaöğretim Başarı Puanı olarak biliniyor. Türkiye'de lise eğitimini tamamlayan adayların akademik başarılarını ölçen bir sistemdir. OBP, lise mezuniyeti için gereken derslerden alınan notların ortalamasını ifade eder. Bu puan, öğrencinin lise eğitimindeki başarısını yansıtan önemli bir ölçüttür ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi üniversiteye giriş sınavlarında kullanılır.

OBP hesaplaması, adayın aldığı derslerin notları ve bu derslerin kredi değerlerine göre yapılır. Her dönem veya yıl sonunda öğrencinin OBP'si güncellenir ve bu bilgilerin üniversiteye giriş süreçlerinde kullanılması önemlidir.

OBP NASIL HESAPLANIR?

OBP'nin hesaplanması için genellikle şu adımlar izlenir:

Ders Notlarının Toplanması: Öğrencinin lise eğitimi süresince aldığı tüm derslerin notları toplanır. Bu notlar genellikle harf notu veya 100 üzerinden not olarak belirtilir.

Notların Ağırlıklı Ortalaması Hesaplanması: Her dersin notu, dersin kredisi (ders saati) ile çarpılarak ağırlıklı ortalaması hesaplanır. Örneğin, bir dersin notu 90 ve dersin kredisi 2 ise, bu dersin ağırlıklı notu 180 olur.

Toplam Ağırlıklı Notların Toplanması: Tüm derslerin ağırlıklı notları toplanıyor.

Toplam Kredi Sayısının Hesaplanması: Öğrencinin lise eğitimi süresince aldığı toplam kredi (ders saati) sayısı hesaplanır.

Ortalamanın Belirlenmesi: Toplam ağırlıklı not, toplam kredi sayısına bölünerek Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) elde edilir.