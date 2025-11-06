Haberler

ÖSYM giriş ekranı: ÖSYM'ye giriş yapma linki! ÖSYM'ye nasıl giriş yapılır?

Güncelleme:
Adaylar, sınav başvurularını yapmak, sonuçlarını öğrenmek ve tercih işlemlerini tamamlamak için ÖSYM giriş ekranını araştırıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tüm işlemler online olarak gerçekleştiriliyor. Peki, ÖSYM giriş ekranı: ÖSYM'ye giriş yapma linki! ÖSYM'ye nasıl giriş yapılır?

Sınav sonuçlarını öğrenmek, tercih işlemlerini yapmak veya başvuru sürecini tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM giriş ekranını merak ediyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kullanıcı bilgileriyle kolayca erişim sağlanabiliyor. Peki, ÖSYM'ye nasıl giriş yapılır ve giriş ekranı bağlantısı nerede? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖSYM GİRİŞ EKRANI

ÖSYM ekranına giriş yapmak için tıklayın.

ÖSYM'YE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapmak için ais.osym.gov.tr adresi ziyaret edilir.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapabilir. E-Devlet üzerinden giriş yapmak da mümkündür. Giriş yaptıktan sonra sınav başvuruları, sonuç sorgulama, tercih işlemleri ve sınav belgeleri gibi tüm işlemler bu platform üzerinden yapılır.

ÖSYM NEDİR?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), Türkiye'de merkezi sınav sistemini yöneten ve uygulayan kuruluştur. 1974 yılında kurulan ÖSYM, YKS, KPSS, DGS, ALES, TUS, YDS gibi pek çok ulusal sınavın hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinden sorumludur. Amaç, adayların bilgi ve yetenek düzeyine göre adil bir şekilde ölçme ve yerleştirme sürecini yürütmektir.

ÖSYM'DEN HANGİ SINAV SONUÇLARINA BAKILIR?

ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden aşağıdaki sınavların sonuçları sorgulanabilir:

  • YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)
  • KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)
  • ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)
  • DGS (Dikey Geçiş Sınavı)
  • TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı)
  • YDS ve e-YDS (Yabancı Dil Sınavı)
  • MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Sınavı)
  • EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)

Adaylar bu sınavların sonuçlarını AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile kolayca görüntüleyebilir.

