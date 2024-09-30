ÖSYM branş bazında sıralama 2024! Önlisans branş sıralaması açıklandı mı?

Kpss branş bazında sıralama ön lisans 2024! 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Ön Lisans sınavına giren adayların sınav sonuçlarına göre oluşturulan branş bazında sıralamalar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyuruldu. Bu sıralamalar, adayların sınavda elde ettikleri başarılarını aynı branşta yarıştıkları diğer adaylarla kıyaslayabilmeleri için büyük önem taşıyor. Kpss'ye giren adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden kendi sıralamalarını görebilecekler. İşte, ÖSYM branş bazında sıralama 2024 önlisans haberimizde!

ÖSYM BRANŞ BAZINDA SIRALAMA 2024 ÖNLİSANS

2024 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama sistemi, adayların kendi başarı durumlarını değerlendirebilmesi için önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Bu sıralamalar, adayların sınavda elde ettikleri puanları aynı branştaki diğer adayların sonuçlarıyla karşılaştırma imkânı tanıyor.

Branş bazında sıralamalar, adayların aynı alanda sınava giren diğer rakiplerine göre hangi sırada yer aldığını gösteren bir bilgi sunuyor.

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI 2024

KPSS Ön Lisans branş sıralaması, adayların sınav sonuçlarına göre hazırlanan ve kişisel başarılarını değerlendirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır. Bu sıralamalar, ÖSYM'nin YÖKSİS sistemi üzerinden çekilen eğitim bilgilerine dayanarak hazırlanır.

Bu sıralamalar, adayların daha önce başvuruda belirttiği eğitim bilgileri esas alınarak oluşturulur ve sınava katılan adaylar için bilgi niteliğindedir.

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEREDEN BAKILIR?

2024 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak kendi sıralamalarını görüntüleyebilirler. Bu sistemde yer alan sıralamalar bilgilendirme amaçlı olup, resmi bir belge niteliği taşımaz. Adaylar, yalnızca ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin geçerli olduğunu unutmamalıdır.