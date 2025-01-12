ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Osmanlı Devletinde "Velâdet-i Hümayun" adıyla düzenlenen törenlerde hangisi kutlanırdı? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

OSMANLI DEVLETİNDE "VELÂDET-İ HÜMAYUN" ADIYLA DÜZENLENEN TÖRENLERDE HANGİSİ KUTLANIRDI?