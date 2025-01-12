Osmanlı Devletinde "Velâdet-i Hümayun" adıyla düzenlenen törenlerde hangisi kutlanırdı?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Osmanlı Devletinde "Velâdet-i Hümayun" adıyla düzenlenen törenlerde hangisi kutlanırdı? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Osmanlı Devletinde "Velâdet-i Hümayun" adıyla düzenlenen törenlerde hangisi kutlanırdı?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Osmanlı Devletinde "Velâdet-i Hümayun" adıyla düzenlenen törenlerde hangisi kutlanırdı? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
OSMANLI DEVLETİNDE "VELÂDET-İ HÜMAYUN" ADIYLA DÜZENLENEN TÖRENLERDE HANGİSİ KUTLANIRDI?
A: Anneler günü
B: Doğum
C: Şehzade Sünneti
D: Fetih
Cevap: B