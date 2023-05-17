Osmaniye milletvekilleri kimler? 28. Dönem Osmaniye AK Parti ve MHP milletvekil listesi! Osmaniye milletvekili seçim sonuçları!

Seçimin sürpriz yapan ismi! Sinan Oğan kendi ittifakına bile fark attı

OSMANİYE MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Osmaniye milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Osmaniye milletvekilleri kim? AK Parti ve MHP Osmaniye milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

OSMANİYE MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Ahmet Salih Dal

MHP Milletvekilleri:

Mustafa Demir