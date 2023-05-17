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Osmaniye milletvekilleri kimler? 28. Dönem Osmaniye AK Parti ve MHP milletvekil listesi! Osmaniye milletvekili seçim sonuçları!

Osmaniye milletvekilleri kimler? 28. Dönem Osmaniye AK Parti ve MHP milletvekil listesi! Osmaniye milletvekili seçim sonuçları!

Gündem Haberleri

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Osmaniye milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Osmaniye milletvekilleri kimler? Osmaniye seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...

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OSMANİYE MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Osmaniye milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Osmaniye milletvekilleri kim? AK Parti ve MHP Osmaniye milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

OSMANİYE MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Ahmet Salih Dal

MHP Milletvekilleri:

Mustafa Demir

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Seçim 2023 Gündem Haberler

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