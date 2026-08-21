Osmaniye'de 217 kişilik TYP personel alımı

Osmaniye İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullarda görevlendirilmek üzere 217 kişilik Toplum Yararına Program (TYP) ilanı yayımlandı. Program 6 ay sürecek, başvurular 20-24 Ağustos 2026 arasında alınacak.

İŞKUR üzerinden yapılacak alımlarda personel, okul bahçeleri ile giriş-çıkış alanlarında gözetim, yönlendirme ve düzen çalışmalarına destek verecek, öğretmenlerin bahçe nöbetlerine yardımcı olacak. Kontenjan dağılımı: Osmaniye Merkez 102, Kadirli 46, Düziçi 40, Bahçe 12, Toprakkale 11, Sumbas 4, Hasanbeyli 2.

Başvurular 24 Ağustos saat 23: 59'a kadar İŞKUR e-Şube ve ALO 170 üzerinden yapılabilecek. Seçilen kadın ve erkek katılımcılar 6 ay süreyle görev yapacak.

Kaynak: Haber Merkezi