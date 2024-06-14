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Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi? Osmangazi köprüsü bayramda bedava mı, paralı mı?

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Osmangazi Köprüsü'nün bayramda ücretsiz olup olmayacağı ve geçiş ücretinin ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi? Osmangazi köprüsü bayramda bedava mı, paralı mı?

Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi? Sorusu, birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi 2024 ve bayramda otoyollar bedava mı merak ediliyor. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Köprü ve otoyollar kaç gün ücretsiz kullanılacağı gündeme geliyor. Peki, Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi? Osmangazi köprüsü bayramda bedava mı, paralı mı?

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 15 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak. Bu karara göre Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu bayramda da ücretli olacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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