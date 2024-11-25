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Osmanbey metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Osmanbey metro durağı neden kapalı?

Osmanbey metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Osmanbey metro durağı neden kapalı?
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Osmanbey metro durağı neden kapalı? Yenikapı-Hacıosman metro hattında yer alan Osmanbey metro durağı kapalı mı ve 25 Kasım Osmanbey metro durağı neden kapalı olduğu gündeme geliyor. Peki, Osmanbey metro durağı saat kaça kadar kapalı?

Osmanbey metro durağı kapalı mı ve Osmanbey metrosu ne zaman açılacağı gündeme geliyor. Yenikapı- Hacıosman hattında yer alan Osmanbey metro durağı saat kaçta açılıyor ve ne zaman kapalı olduğu merak ediliyor. Osmanbey metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı çalışma saatleri! Detaylar haberimizdedir…

OSMANBEY METRO DURAĞI KAPALI MI?

İstanbul Valiliği, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele" günü kapsamında yapılan toplanma çağrıları için açıklama yaptı. Söz konusu yürüyüş ve etkinlikler ile ilgili bir başvuru yapılmadığını ve bu alanlarda etkinliklere izin verilmeyeceğini duyuran Valilik, İstanbul'da saat 15.00'ten sonra Yenikapı-Hacıosman metro hattının Haliç, Şişhane, Osmanbey ve Mecidiyeköy duraklarının kapatılacağını açıkladı.

Osmanbey metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Osmanbey metro durağı neden kapalı?

OSMANBEY METRO DURAĞI NEDEN KAPALI?

İstanbul Valiliği, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele" günü kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrısı yapılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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