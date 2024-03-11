Osman Zeki Ergin kimdir? Memleket Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Osman Zeki Ergin kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan adayı ise Osman Zeki Ergin. Osman Zeki Ergin kimdir? Osman Zeki Ergin. nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

OSMAN ZEKİ ERGİN KİMDİR?

11 Eylül 1976 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Karşıyaka Cumhuriyet İlkokulu, İzmir Özel Çamlaraltı Koleji mezunudur. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi "Bilgisayar Mühendisliği" bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Yapay Zeka ve Melez Uzman Sistemler üzerine Master eğitimi almıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Master eğitimi alırken, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak eğitim vermiş olup birçok mühendislik öğrencisi yetiştirmiştir. Daha sonra, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Görevlisi olarak 2 sene boyunca eğitim vermeye devam etmiştir. Ege Üniversitesi İİBF iş birliğiyle İş dünyasına yönelik eğitim programlarından, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, ve Dijital Pazarlama & Sosyal Medya Uzmanlığı eğitimleri vermiştir. Superonline'da Kurumsal Müşteri Yöneticisi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yazılım Geliştirme Uzmanı, Siskon Otomasyon'da Proje Yöneticisi, Sistem Analisti, Yazılım Mühendisi ve Otomasyon Mühendisi, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı İzmir Adalet Komisyonu'nda Bilgisayar Mühendisi Bilirkişi ve İngilizce Tercüman Bilirkişi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde(T.S.K.), Otomatik Bilgi İşlem(OBİ) Subayı olarak görev yapmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 3 Şeref Belgesi ve 1 Üstün Hizmet Belgesi almış ve Teğmen rütbesiyle terhis olmuştur. Bir kız çocuğu babasıdır. İyi seviyede İngilizce, orta seviyede Almanca bilmektedir.