Osman Uğurlu kimdir? Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu nereli, kaç yaşında?

Osman Uğurlu kimdir? İş dünyasında hem tekstil hem de enerji sektörlerinde önemli bir kariyer geçmişine sahip olan Osman Uğurlu, eğitiminden iş hayatına uzanan süreciyle dikkat çekiyor.

OSMAN UĞURLU KİMDİR, NERELİ?

1987 yılında Denizli'de doğan Osman Uğurlu, ilk olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Geliştirme ve Pazarlama bölümünde lisans eğitimine başladı. Daha sonra State University of New York'a bağlı Fashion Institute of Technology'de eğitim alarak çift diplomayla mezun oldu. Üniversite yılları boyunca tekstil alanındaki bilgisini güçlendirirken aynı zamanda yenilenebilir enerji konularına da ilgi duydu.

Mezuniyetinin ardından perakende sektöründe iş hayatına başlayan Osman Uğurlu, kısa süre içinde ambalaj sektöründe yöneticilik pozisyonlarına yükseldi. Burada dünyanın birçok farklı bölgesinden kağıt ürünlerinin ithalat ve ihracatını gerçekleştirerek uluslararası ticaret deneyimi kazandı.

Çeşitli kurumsal firmalarda yönetici olarak görev yaptıktan sonra, Osman Uğurlu aile şirketi olan Uğurlular Tekstil'e yatırım direktörü olarak katıldı. Kısa sürede başarılı çalışmalara imza atan Osman Uğurlu, yönetim kadrosunda hızla yükselerek Başkan Vekilliği görevine getirildi. Uğurlular Tekstil, onun katkılarıyla 30'dan fazla ülkeye ihracat yapan ve İSO 2500 kalite belgesine sahip önemli bir şirket konumuna ulaştı.

Üniversite yıllarında başladığı yenilenebilir enerji ilgisini profesyonel yaşamına da taşıyan Osman Uğurlu, 2015 yılında Uğurlular Elektrik A.Ş.'yi kurdu. Güneş, biyogaz ve biyokütle enerji üretimi alanlarında yaptığı yatırımlarla şirketi kısa sürede sektörün önde gelen isimlerinden biri haline getirdi. 2020 yılında tüm enerji şirketlerini Ecogreen Enerji Holding A.Ş. çatısı altında toplayarak büyüme stratejisini güçlendirdi. Halen bu holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Osman Uğurlu, enerji sektöründeki yatırımlarına devam ediyor.

İş hayatının yanı sıra Denizli'nin sanayi ve ihracat alanındaki gelişimine de katkı sunan Osman Uğurlu, Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Denizli Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görevler üstlenmektedir. Osman Uğurlu, Evli ve bir çocuk babasıdır.